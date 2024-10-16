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ГУР уничтожило почти полк оккупантов: «положение захватчиков ухудшено и близко к безнадежному»

Зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов — детали новой операции ГУР на севере Харьковщины

сегодня, 14:16
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Недилько Ксения

Подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан", "Kraken" и Международный легион провели комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР уничтожило почти полк оккупантов: «положение захватчиков ухудшено и близко к безнадежному»

Иллюстративное фото

Результат спланированных и смелых действий украинских разведчиков — захват батальонного района обороны противника, уничтожение 3 мотострелковых батальонов, отряда "шторм" и разведывательной роты 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса из России.

"Также во время штурмовых действий взяты в плен очередные московиты, что поможет вернуть из российской неволи защитников Украины. После зачистки 400 гектаров лесного массива к северу от Липцев положение захватчиков на этом отрезке фронта ухудшено и близко безнадежному", – отметили в ГУР.

Разведчики сообщили, что особенностью операции стало то, что удалось завести пехоту 13 бригады НГУ "Хартия" с несравнимо низкими потерями. Это пример замечательного сотрудничества профессиональных спецназовцев и линейного подразделения.

"Успешная миссия ГУР создает условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины", – отмечают в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Силы обороны ударили по месту обучения оккупантов (ВИДЕО)

Силами обороны Юга Украины обнаружено и поражено место обучения личному составу вражеских войск. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на видео Сил обороны юга в Фейсбуке.

Отмечается, что к моменту поражения на данной территории находилось около двух десятков оккупантов. По видео можно понять, что наши военные ударили кассетными боеприпасами, возможно, ATACMS. Где именно произошло поражение противника – не сообщается.



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