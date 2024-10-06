ГУР уничтожил российскую "Осу" стоимостью 10 миллионов долларов (ВИДЕО)

Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины, известные как "Крылья", провели успешную операцию, в результате которой был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Операции ГУР. Фото: скриншот

Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК — 10 миллионов долларов. Стоимость fpv-дрона, которым разведчики сожгли "Осу" – несколько сотен долларов. Уроки интересной математики будут продолжаться! Слава Украине! – говорится в сообщении.





Операции ГУР

1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, у завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110. Сообщается, что в салоне находились трое военнослужащих российской оккупационной армии. Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР провели украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку.

Кроме того, 1 октября 2024 года, по поручению Президента Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины успешно провели очередную операцию по эвакуации граждан, находившихся в Ливане. В результате операции было эвакуировано 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.

Также "Комментарии" писали, что в результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

