Главное управление разведки Минобороны Украины в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions публикует информацию о 68 новых компонентах, обнаруженных в ракетах и БПЛА, примененных Россией против Украины.

ГУР сделало важное заявление для мира: что известно

В это обновление, в частности, вошли компоненты крылатой ракеты 9М727 "Искандер-К", аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", северокорейской баллистики KN-23/KN-24 и ударного БпЛА "Герань-2" (Shahed-136).

Именно эти средства поражения были использованы врагом в ночь на 22 октября во время массированной комбинированной воздушной атаки на украинскую энергетику и мирные города.

На фоне новостей об успехах локализации российские ракеты и беспилотники продолжают летать на чипах американских, китайских, швейцарских, японских, тайваньских и других иностранных производителей.

В то же время, два из шести типов средств поражения, примененных в этой атаке, поступают в РФ благодаря поддержке ее стратегических партнеров — Ирана и КНДР.

"Это подчеркивает риски для регионов далеко за пределами Европы, в частности для Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Сегодняшнее обновление подтверждает, что действующие мировые практики экспортного контроля и механизмы взаимодействия между странами нуждаются в пересмотре и совершенствовании в ответ на новые вызовы военного времени", – отмечают в ГУР.

Раздел "Компоненты в оружии", содержащий информацию о почти 5,2 тыс. компонентах в 179 образцах вооружения, призван помочь цивилизованному миру в технологическом разоружении агрессоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Северная Корея испытывает новые баллистические ракеты, которые затем может передать России.