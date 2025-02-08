ГУР сделало срочное предупреждение: какую провокацию готовит РФ

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты готовят провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Украинцев предупредили о возможном распространении фейков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.
ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников
Разведка сообщила, что ей стало известно о подготовке провокации против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы.
По информации ГУР Минобороны, поддельные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений.
ГУР призывает украинцев быть внимательными, не распространять в соцсетях дезинформацию и не доверять непроверенным лицам и организациям, которые могут предлагать помощь.
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