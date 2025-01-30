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ГУР: В 2025 году Россия будет массово привлекать «спецконтингент»

Потери оккупанты будут пополнять зеками

сегодня, 13:37
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Недилько Ксения

В 2025 году для восполнения потерь оккупационной армии в войне против Украины государство-агрессор россия рассчитывает привлечь по меньшей мере 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР: В 2025 году Россия будет массово привлекать «спецконтингент»

Иллюстративное фото

Речь идет о россиянах, отбывающих наказание в тюрьмах, находящихся под следствием, имеющих задолженности по кредитам и другие проблемы.

В ГУР отмечают, что в среднем для покрытия потерь оккупационной армии Москва планирует мобилизовать по 10 тысяч человек спецконтингента ежемесячно.

В целом, для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины государство-агрессор Россия в 2025 году намерено мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ТЦК забирают на улицах мужчин, которые не способны воевать. Об этом в эфире "Новости Live" сообщил военный-спецназовец и топ-блогер Кирилл Сазонов.

Он заявил, что такие мобилизованные только забирают ресурсы армии, но на фронте они не станут боеспособными бойцами.

"Пополнение, которое ТЦК присылают, они вызывают очень много вопросов у нас. Приедешь за пополнением, смотришь, кого тебе предлагают – а кого ты там возьмешь? Ну на самом деле. Кто-то явный наркоман, кто-то "аватар" — его заносить надо в автобус, кто-то больной и он пришел сюда с такой кучей документов, чтобы сразу пойти на госпиталь и его через полгода спишут. Зачем он тут такой?" – задается вопросом военный. Сазонов отмечает, что такие мобилизованные только отнимают время, силы и ресурсы, но не смогут пойти в разведку или управлять БПЛА.



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