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ГУР раскрыло цифры: сколько казней украинских военных зафиксировано в плену РФ

Россияне пытаются запугать украинцев, устраивая казни украинских военных

сегодня, 09:48
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Кравцев Сергей

Количество казней украинских защитников на поле боя растет – уже зафиксировано более 150 таких случаев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

ГУР раскрыло цифры: сколько казней украинских военных зафиксировано в плену РФ

Казнь украинских военных. Фото: из открытых источников

Разведчики также зафиксировали прямые приказы убивать пленных. Также ГУР цитирует слова докладчика ООН по вопросам внесудебных казней доктора Морриса Тидбол-Бинца, который убежден, что такие казни "не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа или согласия" хозяина Кремля Владимира Путина.

"Эти преступления – не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора — России", – говорит в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России выступили с инициативой ввести смертную казнь на оккупированной территории. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Чиновник объясняет, что якобы есть логика в том, чтобы казнить украинцев, но нет нужных статей в Уголовном кодексе, пишет Telegram-канал "The Moscow Times. Мнения". 

Отмечается, что Бастрыкин прокомментировал возможность ввести смертную казнь на территориях, где идет война – и захваченных Россией, и захваченных Украиной.                                         

“К обсуждению вопроса о снятии моратория на казнь можно было бы вернуться: Россия в 2022 году перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека", – отметил чиновник.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупант казнил бойца ВСУ, после чего попал в плен (ВИДЕО).




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Источник: https://t.me/DIUkraine/5970
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