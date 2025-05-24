ГУР раскрыло цифры: сколько казней украинских военных зафиксировано в плену РФ

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Кравцев Сергей
Количество казней украинских защитников на поле боя растет – уже зафиксировано более 150 таких случаев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
Казнь украинских военных. Фото: из открытых источников
Разведчики также зафиксировали прямые приказы убивать пленных. Также ГУР цитирует слова докладчика ООН по вопросам внесудебных казней доктора Морриса Тидбол-Бинца, который убежден, что такие казни "не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа или согласия" хозяина Кремля Владимира Путина.
Читайте также на портале "Комментарии" — в России выступили с инициативой ввести смертную казнь на оккупированной территории. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Чиновник объясняет, что якобы есть логика в том, чтобы казнить украинцев, но нет нужных статей в Уголовном кодексе, пишет Telegram-канал "The Moscow Times. Мнения".
Отмечается, что Бастрыкин прокомментировал возможность ввести смертную казнь на территориях, где идет война – и захваченных Россией, и захваченных Украиной.
Также издание "Комментарии" сообщало – оккупант казнил бойца ВСУ, после чего попал в плен (ВИДЕО).
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