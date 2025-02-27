Российский военнослужащий 810-й бригады морской пехоты признался, что казнил украинского военнопленного. По словам врага, преступление он совершил на Курщине 21 декабря 2024 года.

РФ регулярно совершает военные преступления. Фото из открытых источников

После этого военный армии РФ попала в плен в ВСУ. Видео, на котором оккупант признается в преступлении, обнародовали украинские медиа.

Россиянин рассказал, что вблизи Куриловки Курской области военные армии РФ взяли в плен двух украинских военнослужащих.

"Привязал его к дереву, повел на эвакуацию. После этого вернулся ко второму военнослужащему ВСУ. Второй военнослужащий был очень ранен в ногу осколком от квадрокоптера. После этого я связался со своим командиром 2-го взвода — Гюрза. Он мне дал приказ застрелить военнослужащего, у которого был осколок в ноге. После этого я застрелил военнослужащего", — рассказал преступник.

Силы специальных операций ВСУ через несколько дней после убийства пленили российского военного преступника.

В настоящее время департамент военной контрразведки вместе с главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины фиксируют уголовное правонарушение по статье 438 Уголовного кодекса (военные преступления) и готовятся объявить о подозрении в убийстве украинского военнопленного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.