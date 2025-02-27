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Оккупант казнил бойца ВСУ, после чего попал в плен (ВИДЕО)

Захватчик расстрелял пленного военнослужащего ВСУ

27 февраля 2025, 22:40 comments1393
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Марьян Ощановский

Российский военнослужащий 810-й бригады морской пехоты признался, что казнил украинского военнопленного. По словам врага, преступление он совершил на Курщине 21 декабря 2024 года.

Оккупант казнил бойца ВСУ, после чего попал в плен (ВИДЕО)

РФ регулярно совершает военные преступления. Фото из открытых источников

После этого военный армии РФ попала в плен в ВСУ. Видео, на котором оккупант признается в преступлении, обнародовали украинские медиа.

Россиянин рассказал, что вблизи Куриловки Курской области военные армии РФ взяли в плен двух украинских военнослужащих.

"Привязал его к дереву, повел на эвакуацию. После этого вернулся ко второму военнослужащему ВСУ. Второй военнослужащий был очень ранен в ногу осколком от квадрокоптера. После этого я связался со своим командиром 2-го взвода — Гюрза. Он мне дал приказ застрелить военнослужащего, у которого был осколок в ноге. После этого я застрелил военнослужащего", — рассказал преступник.

Силы специальных операций ВСУ через несколько дней после убийства пленили российского военного преступника.

В настоящее время департамент военной контрразведки вместе с главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины фиксируют уголовное правонарушение по статье 438 Уголовного кодекса (военные преступления) и готовятся объявить о подозрении в убийстве украинского военнопленного.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yPjcb5uknJs
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