ГУР провело удачную операцию и организовало взрыв в казарме кадыровцев

В Главном управлении разведки (ГУР) заявили, что 28 августа в оккупированном Энергодаре была совершена удачная операция по ликвидации военных подразделений лидера Чечни Рамзана Кадырова. Это стало возможным благодаря скоординированным действиям ГУР и местного сопротивления.

ГУР атаковали казарму кадыровцев в Энергодаре. Фото из открытых источников

В ГУР сообщили, что после захвата Энергодара, кадыровцы "приспособили под свои нужды" здание, в котором раньше было отделение одного из украинских банков.

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"В результате операции местного движения сопротивления, координированного ГУР МО Украины, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения росгвардии омон ахмат-1", — говорится в сообщении ГУР.

В настоящее время данные о количестве погибших и раненых кадыровцев устанавливаются. Украинская разведка указывает на то, что погибших или пострадавших среди гражданского населения нет.

"Ахмат-1" – это подразделение спецназа быстрого реагирования (СОБР) Национальной гвардии России. В связи с кадыровцами эти подразделения, формально принадлежащие Росгвардии, фактически подчиняются главе Чечни Рамзану Кадырову.

Также в ГУР опубликовали видео беспилотника, попавшего в казарму кадыровцев. Ролик можно просмотреть ниже:

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