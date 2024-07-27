ГУР поразило стратегический бомбардировщик и три вертолета РФ – СМИ

Дроны украинской разведки в субботу, 27 июля, поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья" в РФ, пишет издание "УП".

Дроны ГУР поразили бомбардировщик ТУ-22М. Фото из открытых источников

"В результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов поражен дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3", — сообщил собеседник ГУР МОУ.

Расстояние от границы Украины до места спецоперации составляет 1800 километров.

Также стало известно о поражении ГУР трех военных вертолетов на территории России.

По данным украинской разведки, 21 июля в Томилино под Москвой были поражены два российских вертолета Ми-28 и Ка-226, которые находились на территории вертолетного завода. А 24 июля на аэродроме "Кряж" в Самаре сгорел вертолет Ми-8.

ГУР опубликовал карту с геолокацией вероятного поражения вертолета. В России соответствующую информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский пропагандист Роман Сапоньков считает, что российские ПВОшники сбивают свои вертолеты, потому что у них низкая зарплата.

Соответствующую версию причин уничтожения россиянами своей авиации обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. Не менее неожиданным оказалось предложение российского пропагандиста, как бороться с подобными случаями. Он предложил поднять зарплаты российским ПВОшникам, чтобы они больше не стреляли по своим. "Ожидание: Россия сплотилась как в 41-м, чтобы в едином порыве бороться с нацистским мероприятием. Реальность: российские ПВОшники херачат по своим, потому что им мало заплатили", — иронически прокомментировал Денис Казанский.

