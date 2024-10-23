ГУР показали, как уничтожают оккупантов на границе (ВИДЕО)

Мастера FPV спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" не оставляют российских захватчиков в покое — атакуют неожиданно и точно в самых неожиданных для врага местах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Иллюстративное фото

"Так что там, где московиты не ожидают, вдруг прилетает, взрывается, загорается ― и крушится дорогостоящее оборудование, и уничтожаются укрепления вместе с оккупантами", – отмечают в ГУР.

На видео ― очередные результаты поражения враждебных целей в районе российско-украинской границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ПТУшники и школьники делают "самопальные БПЛА" для оккупантов: чем они опасны

Самодельные БПЛА, которые производят дети в России, оккупанты массово запускают по позициям украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

"Сделаны "из г*вна и палок", конечно, и все же — нужно знать, с чем имеем дело", — рассказывает воин спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" "Сова", сбивший несколько таких "дронов" из автомата. Фанерная "птичка" несет 150-200 граммов тротила и два десятка шариков. "Боеприпас здесь рассчитан больше, чтобы напугать человека. Но фишка в том, что метров за 700 до цели они отключают двигатель — и оно дальше планирует бесшумно", — говорит "Сова".

"Цена такого вместе с батарейками – долларов 300. Мы провели расследование – делают их дети, старшеклассники и ПТУ-шники. Делают массово и запускают массово", – отметил военный.

Читайте также: Армия оккупантов продолжает штурмовать позиции 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады целыми колоннами: на этот раз российское командование бросило в атаку 19 боевых бронированных машин и 4 танка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Наши десантники в очередной раз организовали захватчикам "теплую" встречу: 5 бронемашин и 1 танк — уничтожены. Еще 3 ББМ и танк — повреждены. Уцелевшая бронетехника побоялась наших противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов — и дала заднюю. Для 24 оккупантов этот штурм, еще 20 — ранены", — говорится в сообщении.

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