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Гуменюк высказалась по поводу открытия пляжей в Одессе: будут ли они работать

Решение руководителей Одесской области по пляжному сезону на берегу Черного моря военное командование воспринимает как эксперимент

сегодня, 11:25
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Автор:

Белоокая Ира








Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк, в эфире телемарафона.

Гуменюк высказалась по поводу открытия пляжей в Одессе: будут ли они работать

Пляжи в Одессе. Фото из открытых источников

В мае Одесская районная военная администрация выдала разрешение на открытие некоторых пляжей в городе у моря, только при условии выполнения ограничений безопасности. Данное решение украинские военные одобрили, пойдя на компромисс местным чиновникам. Однако, они остаются при мнении, что морское побережье минноопасное для украинцев и несет угрозы.


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Но они согласились пойти навстречу, ведь способны оценить уровень усталости украинцев и необходимость в перезагрузке.

"Понимая, что люди нуждаются в определенном отдыхе, это будет эксперимент в этом году", – подчеркнула спикер.

В то же время она еще раз подчеркнула, что будут работать отдельные пляжи в Одессе, которые предварительно проверят и на этих локациях будут соблюдены необходимые условия безопасности. Вместе с тем военнослужащие будут находиться наготове в случае любого развития событий.

Напомним, "Комментарии" писали, - Пляжи в Одессе: местные власти рассказали о планах на текущее лето. Несмотря на войну, в Одессе все же планируют открыть доступ к нескольким пляжным локациям, вблизи моря. Однако это произойдет после их тщательной проверки. Таким образом, Начальник Одесского РВА и командующий ОУВ "Дунай", издали общий Приказ, касающийся организации действий по подготовке к частичному доступу на отдельные участки побережья Черного моря в черте города, с учетом всех правовых условий военного положения.

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