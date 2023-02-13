Гуменюк сообщила о дате предполагаемого массового ракетного удара

Россия 10 февраля совершила очередной масштабный обстрел Украины. Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предположила, что следующего ракетного удара Российской Федерации следует ожидать 24 февраля, годовщину полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на НВ.

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк отмечает, что Россия не отказалась от тактики массовых террористических атак по территории Украины. И среднее время между обстрелами составляет около 10-14 дней, то есть 24 февраля. Также Гуменюк отмечает, что российский диктатор любит использовать символические даты для своих действий, поэтому годовщина начала полномасштабного вторжения — одна из наиболее вероятных дат для российской ракетной агрессии.

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"И можем заметить, что от предыдущего к следующему — это как раз 24 февраля. Помня о тяготении врага к сакральным датам, надо быть начеку", — сообщила Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Напомним, что 10 февраля российские войска совершили массовый ракетный обстрел Украины. По данным Генштаба, Россия выпустила 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что будут делать россияне перед новым наступлением на востоке Украины. По словам генерала, военные РФ осуществят авиационные удары по позициям Украины и будут атаковать тогда, когда получат преимущество в количестве военных 6:1.

Также "Комментарии" писали о том, что думают украинцы о повторном наступлении российских военных на территорию Украины в ближайшие недели.