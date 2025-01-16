ГСЧСников снова могут отправить на фронт: что говорят в раде

Сотрудники ГСЧС снова могут оказаться в рискованном положении и отправиться на фронт, потому что якобы бронирование заканчивается в конце февраля, а дальше спасатели могут пойти воевать.

Спасатель ГСЧС в Бахмуте

Такую информацию сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"В последние дни начал снова получать уведомления от сотрудников ГСЧС. Руководство их запугивает, рассказывает, что их бронь сохраняется до 28 февраля, а дальше 50% переводят в ВСУ. Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут. Это что новая серия? Такое уже было в прошлом году! Все решилось тем, что было отдельное распоряжение о 90% бронировании ГСЧС. Я не понимаю, зачем снова это начинать?" – пишет нардеп.

В ГСЧС Украины уже опровергли эту информацию и подчеркнули, что она не соответствует действительности.

Как отмечалось ранее, 90% личного состава ГСЧС забронировано.

"В то же время подчеркиваем, что работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) забронированы полным составом. Ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто ценой собственного здоровья и жизни", – отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Там обратились к гражданам с просьбой пользоваться только проверенной информацией, а для уточнения правдивости полученных данных обращаться за официальными комментариями в ГСЧС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на портале "Дия" ввели новую услугу, позволяющую руководителям и уполномоченным лицам компаний отменить бронирование для военнообязанных работников. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"Если достигли лимита забронированных работников, можно отменить бронирование одного и предоставить отсрочку другому – онлайн, без задержек и ошибок. Услуга доступна для руководителей и уполномоченных лиц компаний", – говорится в заявлении.