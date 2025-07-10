«Грязная бомба» уже в прошлом: какой новый вброс придумали в РФ об Украине

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор прибегла к новой дезинформационной кампании против Украины. На этот раз российские пропагандисты придумала якобы "распространение" Киевом радиоактивных веществ в Сирии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.
ГУР Минобороны о новом вбросе россиян. Фото: из открытых источников
Украинская разведка отмечает, сейчас на территории Сирии распространяется информация о продаже якобы военного имущества, которое было "приобретено" в Министерстве обороны Украины. Вымышленное врагом "имущество" — дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул — неизвестно.
Более того, одна из капсул промаркирована как PU 94244U – это редкий изотоп плутония, которого во всей земной коре не более нескольких граммов.
В том же числе российская пропаганда пытается продать военный прибор химической разведки советского образца, который якобы "выкупили у представителей Минобороны, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой".
Стоит отметить, во время полномасштабной войны против Украины Россия активно использует пропаганду как инструмент информационной войны. Кремль регулярно угрожает ядерным оружием, пытаясь запугать западные страны. В российских медиа распространяются месседжи о "внешнем управлении" Украиной, "биолаборатории США" на ее территории, попытки оправдать вторжение выдумками о "нацистах" и якобы притеснениях русскоязычного населения.
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