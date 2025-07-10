«Грязная бомба» уже в прошлом: какой новый вброс придумали в РФ об Украине

Страна-агрессор прибегла к новой дезинформационной кампании против Украины. На этот раз российские пропагандисты придумала якобы "распространение" Киевом радиоактивных веществ в Сирии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР Минобороны о новом вбросе россиян. Фото: из открытых источников

Украинская разведка отмечает, сейчас на территории Сирии распространяется информация о продаже якобы военного имущества, которое было "приобретено" в Министерстве обороны Украины. Вымышленное врагом "имущество" — дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул — неизвестно.

"Контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитабельный кириллический текст, синяя изолента для прикрепления логотипа Минобороны Украины, а также допущены грубые ошибки в маркировке", — добавляет разведка.

Более того, одна из капсул промаркирована как PU 94244U – это редкий изотоп плутония, которого во всей земной коре не более нескольких граммов.

В том же числе российская пропаганда пытается продать военный прибор химической разведки советского образца, который якобы "выкупили у представителей Минобороны, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой".

"Это – попытка Кремля нанести Украине репутационный удар перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины, а также МАГАТЭ", — пояснил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Стоит отметить, во время полномасштабной войны против Украины Россия активно использует пропаганду как инструмент информационной войны. Кремль регулярно угрожает ядерным оружием, пытаясь запугать западные страны. В российских медиа распространяются месседжи о "внешнем управлении" Украиной, "биолаборатории США" на ее территории, попытки оправдать вторжение выдумками о "нацистах" и якобы притеснениях русскоязычного населения.

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