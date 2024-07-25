Грузию обвинили в выполнении заказов Кремля: добровольцы просят о помощи и огласке

В Грузии начали вызывать на допросы воевавших за Украину добровольцев, некоторых в качестве свидетелей, а некоторых непосредственно как подозреваемых, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Грузия

Как говорят в Службе Государственной Безопасности Грузии, допросы проходят в рамках дела "о государственном перевороте". Расследование которого якобы началось еще год назад после заявлений грузинских властей о предупреждении государственного переворота.

Сейчас произошло почти то же самое, говорит Гончаренко, заявили о покушении на пророссийского олигарха Бидзину Иванишвили, де-факто являющегося единоличным руководителем Грузии в данный момент.

После чего, по его словам, добровольцы, которых вызывают на допрос в последнее время, рассказали о вопросах, которые им задавали, и в основном они касались Иванишвили и покушения на него.

"Как мы видим, пророссийские марионеточные власти Грузии во главе с Бидзиной Иванишвили начали репрессии против грузинских добровольцев, воевавших за Украину. Все эти подозрения и допросы носят исключительно политический характер. Никаких реальных доказательств у них нет. Вся проблема в том, что они защищали Украину. А Москве – это очень не нравится. Поэтому грузинским властям приходится придумывать покушения и перевороты, чтобы узаконить репрессивные действия против своих граждан", — заявил Гончаренко.

Кроме того, по его словам, к нему обратились представители "Грузинского легиона".

"Сейчас Служба Государственной Безопасности Грузии начала вызывать их на допросы. Главные вопросы – связи с Украиной. Причин вызвать на допросы – ноль. Кроме политических, чтобы еще раз сделать реверанс перед Кремлем", — отметил Гончаренко.

Он также показал видео грузинского добровольца Надима Хмаладзе, который рассказал о допросах. Грузин призвал украинцев донести информацию о происходящем в Грузии до международного сообщества.

"В Грузии есть правительство, которое выполняет задачи Кремля по наказанию грузинских добровольцев, воюющих в Украине и Украине", — сказал доброволец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Грузии якобы помешали попытке госпереворота и ищут "украинский след".



