Грузию обвинили в выполнении заказов Кремля: добровольцы просят о помощи и огласке

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Ткачик Олеся
В Грузии начали вызывать на допросы воевавших за Украину добровольцев, некоторых в качестве свидетелей, а некоторых непосредственно как подозреваемых, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Грузия
Как говорят в Службе Государственной Безопасности Грузии, допросы проходят в рамках дела "о государственном перевороте". Расследование которого якобы началось еще год назад после заявлений грузинских властей о предупреждении государственного переворота.
Сейчас произошло почти то же самое, говорит Гончаренко, заявили о покушении на пророссийского олигарха Бидзину Иванишвили, де-факто являющегося единоличным руководителем Грузии в данный момент.
После чего, по его словам, добровольцы, которых вызывают на допрос в последнее время, рассказали о вопросах, которые им задавали, и в основном они касались Иванишвили и покушения на него.
Кроме того, по его словам, к нему обратились представители "Грузинского легиона".
Он также показал видео грузинского добровольца Надима Хмаладзе, который рассказал о допросах. Грузин призвал украинцев донести информацию о происходящем в Грузии до международного сообщества.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Грузии якобы помешали попытке госпереворота и ищут "украинский след".
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