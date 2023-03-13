Грузинский путь: что думают украинцы о поддержке страны в войне с Россией

7 марта Оппозиция в Грузии вышла на протест против нового закона "об иноагентах", принятого парламентом в первом чтении и очень похожего на российский документ. В ответ полиция несколько дней жестоко разгоняла протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Одним из требований активистов была отмена скандального законопроекта. 9 марта большинство парламентариев в Грузии заявили, что они отозвали документ, вызвавший шквал возмущения у общества. Следовательно, социологи решили выяснить, что украинцы думают о поддержке Грузии. Новый опрос провела компания Active Group.

Социологи в январе 2023 года спросили украинцев: "Как вы считаете Грузия в войне Украины с Россией поддерживает больше Украину или больше Россию?"

Протесты в Грузии (фото из открытых источников)

Поэтому мнения украинцев в январе разделились следующим образом: 11,1% — заявили, что исключительно Украину, 29,6% думают, что больше Украину, а 16,2% — одинаково Украину и Россию, 15,7% — больше Россию, 1,4% исключительно Россию, 25,9 % — затруднились ответить на такой вопрос.





Но после массовых протестов в Грузии, где жители этой страны на митингах показали свою поддержку Украине, мнение украинцев в марте кардинально изменилось. В частности, 26,3% – убеждены, что грузины поддерживают исключительно Украину, а 36,0% верят, что больше Украину, 9,7% заявили, что одинаково Украину и Россию, 11,9% – все еще думают, что больше Россию , 2,7% – исключительно Россию, 13,4% – все еще затруднились ответить.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта 2023 года.

как ракетный обстрел повлиял на психику украинцев



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!