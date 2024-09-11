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Группа энтузиастов на фронте сделала то, чего не могли добиться за все годы войны

За последние месяцы украинцы сбили столько разведывательных дронов россиян, сколько не было со времени полномасштабной войны

сегодня, 10:06
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Ткачик Олеся

Очередная технологическая революция вызревает в российско-украинской войне, заявил военный Игорь Луценко. Он сообщил, что в течение нескольких последних месяцев украинцы сбили примерно столько же разведочных дронов россиян, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств в расчете на результат, подчеркнул Луценко.

Группа энтузиастов на фронте сделала то, чего не могли добиться за все годы войны

Игорь Луценко

"Надеюсь, что так все пойдет дальше, и мы полностью закроем свое небо от разведочных крыльев противника. Если они и будут залетать, то – на несколько минут, не больше", – отметил Луценко.

По его словам, непросто описать, насколько многое это значит для нашей войны. Химарсы, дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах и операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее.

"Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас совершают вооруженные Искандерами и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. Ланцеты не смогут приводиться дальше определенного горизонта. Превосходство в войне получит тот, кто сумеет эффективно "закрыть глаза" противнику. Опыт украинских военных показывает, что это вполне реальная задача", – заявил Луценко.

При этом он сообщил, что, как всегда, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПО-коптерами, крыльями – всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку, отметил военный.

"Сейчас пора масштабировать лучший опыт. Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы", — подчеркнул Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные устроили оккупантам в Селидово "мясорубку".




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02CApYyeJjQY6ytT6dhzTT6xYKkHxcJURvAtRbbFSkDk4XWuk1FCmsZoyvpU3wvBzMl
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