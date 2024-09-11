Группа энтузиастов на фронте сделала то, чего не могли добиться за все годы войны

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Ткачик Олеся
Очередная технологическая революция вызревает в российско-украинской войне, заявил военный Игорь Луценко. Он сообщил, что в течение нескольких последних месяцев украинцы сбили примерно столько же разведочных дронов россиян, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств в расчете на результат, подчеркнул Луценко.
Игорь Луценко
По его словам, непросто описать, насколько многое это значит для нашей войны. Химарсы, дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах и операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее.
При этом он сообщил, что, как всегда, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПО-коптерами, крыльями – всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку, отметил военный.
"Сейчас пора масштабировать лучший опыт. Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы", — подчеркнул Луценко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные устроили оккупантам в Селидово "мясорубку".
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