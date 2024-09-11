Группа энтузиастов на фронте сделала то, чего не могли добиться за все годы войны

Очередная технологическая революция вызревает в российско-украинской войне, заявил военный Игорь Луценко. Он сообщил, что в течение нескольких последних месяцев украинцы сбили примерно столько же разведочных дронов россиян, сколько за все предыдущие годы войны. И потратили на это в 100 раз меньше средств в расчете на результат, подчеркнул Луценко.

Игорь Луценко

"Надеюсь, что так все пойдет дальше, и мы полностью закроем свое небо от разведочных крыльев противника. Если они и будут залетать, то – на несколько минут, не больше", – отметил Луценко.

По его словам, непросто описать, насколько многое это значит для нашей войны. Химарсы, дальнобойная артиллерия, вертолетчики и пилоты самолетов на аэродромах и операторы дальних БПЛА смогут дышать свободнее.

"Та круглосуточная охота, которую за ними сейчас совершают вооруженные Искандерами и С-300 россияне, прекратится. КАБы станут гораздо менее эффективными. Логистика в тылах станет гораздо более безопасной. Ланцеты не смогут приводиться дальше определенного горизонта. Превосходство в войне получит тот, кто сумеет эффективно "закрыть глаза" противнику. Опыт украинских военных показывает, что это вполне реальная задача", – заявил Луценко.

При этом он сообщил, что, как всегда, инициатива пришла снизу. Группы энтузиастов организовались и начали сбивать разведывательные БПЛА противника. ФПО-коптерами, крыльями – всем, что было под рукой. Через некоторое время набили руку, отметил военный.

"Сейчас пора масштабировать лучший опыт. Россияне пишут уже о конце своего технологического превосходства. Успеть бы", — подчеркнул Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные устроили оккупантам в Селидово "мясорубку".



