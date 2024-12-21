Грозит ли Украине блэкаут этой зимой: в МВФ озвучили настораживающий прогноз

Энергетическая ситуация этой зимой в Украине будет очень сложной. Дефицит электроэнергии и отключения электроэнергии будут критически зависеть от масштабов дальнейших российских атак и суровости зимнего периода. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

По информации МВФ, в январе-октябре 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему повредила или уничтожила более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимы.

Несмотря на столь значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября.

"Российские обстрелы и разрушение энергетической инфраструктуры в ноябре-декабре нанесли новый экономический ущерб и потери, ограничив электрогенерирующие мощности Украины, увеличив дефицит энергии и вызвав массовые и длительные отключения электроэнергии в домохозяйствах по всей стране", — говорится в документе.

Как отмечают эксперты фонда, власти Украины оперативно работают над решением проблем, вызванных продолжающимися разрушительными атаками на энергетическую инфраструктуру. Ремонтные работы прошли успешно, и новое электрогенерирующее оборудование стабильно поступало в эксплуатацию, что дополнялось повышением ЕС лимита на импорт до 2,1 ГВт (с 1,7 ГВт) с дополнительными 250 МВт экстренной поддержки.

По данным МВФ, власти также накопили газ на отопительный сезон в соответствии с целевым уровнем.

Ввод в эксплуатацию 0,9 ГВт резервных распределенных генерации, а также расширение импортных мощностей и поддержка в восстановлении поврежденных генерирующих мощностей позволяют смягчить последствия дефицита. Негативное влияние дефицита мощности на ряд отраслей промышленности также частично смягчается прямым импортом электроэнергии компаниями для производственных целей, развитием собственной генерации, отмечают в МВФ.

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