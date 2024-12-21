МВФ озвучил базовый прогноз по окончании войны в Украине

Эксперты Международного валютного фонда обновили свой прогноз по продолжительности войны России против Украины. Согласно новому прогнозу сроки завершения активных боевых действий в базовом сценарии остаются неизменными. Об этом свидетельствует Меморандум МВФ.

МВФ дал прогнорз по срокам окончания войны в Украине. Фото: УНН

"Прогноз остается таким, что война завершится до конца 2025 года, учитывая текущие оценки энергетического сектора и основные политические цели", — отмечается в документе.

В Украине реальный ВВП вырастет на 4% в 2024 году, что на 1 п.п. больше, чем прогнозировалось в октябрьском отчете МВФ.

Экономические последствия дефицита энергии в зимний период могут быть менее значительными, чем предполагалось ранее. Это обусловлено инвестициями бизнеса в генерирующие мощности, повышением возможностей для импорта из Европы и активными мерами по ремонту и установке новых генерирующих мощностей.

Прогноз инфляции к концу 2024 года повышен на 1 процентный пункт до 10%, что обусловлено ускоренным ростом цен на сырые продукты, а также увеличением стоимости энергии и ростом заработных плат.

Относительно 2025 года прогноз базового сценария не изменился по сравнению с октябрьским отчетом.

Прогноз реального роста ВВП остается на уровне 2,5–3,5%, поскольку высокий потенциал более быстрого восстановления энергетических мощностей в 2024 году и введение новых мощностей в 2025 году будет компенсироваться давлением на рынок труда, что будет поддерживать больший темп роста доходов и потребления на фоне снижения. инфляционного давления во второй половине года

Прогноз среднегодовой инфляции повышен на 1,3 п.п. до 10,3%. Ожидается, что временные инфляционные факторы сократятся, а к концу года инфляция составит 7%.

В среднесрочной перспективе прогнозы главных экономических переменных остаются постоянными. Реальный рост ВВП в последующие годы после войны будет постепенно приближаться к потенциалу 4%, а инфляция должна снизиться до целевого уровня НБУ в 5% к 2027 году, когда влияние войны на экономику снизится.

Портал "Комментарии" писал, что, по мнению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, война в Украине может завершиться не позднее следующего года , однако для этого европейские партнеры должны выполнить некоторые условия.