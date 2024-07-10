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Граждане какой страны помогли Путину избежать мобилизации внутри РФ: в США раскрыли детали

По информации ISW, РФ намерено вербовала граждан Индии на войну, чтобы не объявлять мобилизацию

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вербовка граждан Индии на войну против Украины не была ошибкой, а является частью обманной кампании Кремля, чтобы не объявлять очередную волну мобилизации в России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Граждане какой страны помогли Путину избежать мобилизации внутри РФ: в США раскрыли детали

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Вербовка граждан Индии является частью продолжающейся кампании Кремля по формированию сил, которая началась весной 2022 года, как способ избежать объявления крайне непопулярной мобилизации в России. Она (вербовка — ред.) продолжилась и после объявления Путиным частичной мобилизации в сентябре 2022 года", — говорится в сообщении.

В частности, Кремль поручил широкому кругу рекрутеров, включая российских правительственных чиновников, бизнесменов, ЧВК и иностранных граждан, вербовать любых доступных добровольцев для войны против Украины, часто используя обманные методы и стимулы.

Так, ISW наблюдал, как Россия отправляет граждан Непала, Кубы, Сербии, а также стран Центральной Азии и Африки на боевые операции в Украине под обманчивыми предлогами, такими как предложения российского гражданства или огромные финансовые компенсации.

Аналитики напомнили, что об усилиях по обеспечению досрочного увольнения 20 индийских граждан, индийские чиновники объявили в февраля 2024 года.

В ISW предполагают, что во время частного ужина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, 8 июля, российский диктатор Владимир Путин, возможно, пообещал вернуть индийских добровольцев, воюющих в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия откроет свои представительства в Екатеринбурге и Казани. Такое заявление сделал премьер страны Нарендра Моди во время визита в Россию. В то же время Нарендра Моди попросил Путина не втягивать его граждан в войну против Украины и вернуть тех, кого ранее завербовали обратно в Индию.




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