ГПСУ: После начала Курской операции строить фортификации стало гораздо легче

Вот уже две недели подряд россияне ужесточают попытки оттеснить силы обороны Украины в Курской области обратно к границе. Однако Курская операция позволила укреплять государственные границы. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На вопросы "Почему вдоль границы не происходит строительство оборонительных рубежей? Ведь агрессор смог построить в Запорожской области так называемую линию Суровикина, которая сорвала наше контрнаступление в 2023 году. И линия была сделана буквально под носом Сил обороны Украины. Что нам мешает создать нечто аналогичное линии столкновения?" Демченко ответил, что до 24 февраля охрана границы – это было прекращение незаконного перехода границы, импорта товаров, патрулирование границы пограничными нарядами, отдельными группами реагирования.

"Оборона – это совсем другая ситуация. Что касается оборонно-фортификационных сооружений – этот вопрос больше могут прояснить Вооруженные силы Украины и органы местной власти.

Любая составляющая страны имеет свою ответственность. Пограничники – это защита границы. Оборона страны возлагается на Вооруженные силы. Но отмечу, что пограничники первыми приняли бой по всей протяженности границы. Первым погибшим среди военнослужащих Сил обороны Украины в начале полномасштабной войны был пограничник в Луганской области. В настоящее время пограничные подразделения – это неотъемлемая составляющая сил обороны Украины, которые наравне с другими украинскими воинами воюют на линии фронта и других сложных направлениях", – пояснил спикер пограничной службы.

Возвращаясь к теме строительства фортификационных сооружений по всей протяженности границы с россией, Демченко отметил, что пока ведутся такие активные боевые действия, строить укрепления непосредственно по линии границы невозможно.

"Любая инженерная группа, которая появляется на границе, подвергается обстрелам со стороны врага.

Но сейчас после того, как силы обороны Украины вошли на территорию Курской области, образовалась определенная "зона безопасности". И сейчас там строить укрепления непосредственно по линии границы стало намного легче", – добавил представитель ГПСУ.