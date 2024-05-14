Готовы встречать: ВСУ на Сумщине сделали предупреждение оккупантам

Ситуация в приграничье Сумской области довольно неспокойная. Российская армия продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов. Но этот процесс не прекращается с первого дня полномасштабного вторжения оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Северск" Вадим Мысник.

ВСУ. Фото из открытых источников

Спикер отметил, что только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали в Черниговской и Сумской областях 55 обстрелов.

"Враг определенные части взимал, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же опрокидывают. В частности, граница на Сумщине с РФ- это 560 километров", – информирует Вадим Мысник.

По его словам, это очень большой участок. Украинские силы обороны отслеживают, где происходит концентрация сил противника и где они совершают наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — ред.).

"То есть мы готовимся к любому развитию. И если попытка будет проникновения на территорию Украины, наступательных действий — мы будем давать ответ", — рассказывает представитель ОТГВ "Северск".

Отметим, в интервью "The New York Times" глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что по его прогнозу бои в Харьковской области будут продолжаться несколько дней, а затем россияне будут атаковать Сумщину.

"Атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска сделают мощное наступление в направлении Сум", — передает слова Буданова The New York Times.

Кирилл Буданов объясняет, что цель таких атак на Харьковщине и Сумщине, это рассеять и без того незначительные резервы украинских сил, в том числе и с линий фронта, где ведутся длительные бои.



