Готовы встречать: ВСУ на Сумщине сделали предупреждение оккупантам

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ситуация в приграничье Сумской области довольно неспокойная. Российская армия продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов. Но этот процесс не прекращается с первого дня полномасштабного вторжения оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Северск" Вадим Мысник.
ВСУ. Фото из открытых источников
Спикер отметил, что только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали в Черниговской и Сумской областях 55 обстрелов.
По его словам, это очень большой участок. Украинские силы обороны отслеживают, где происходит концентрация сил противника и где они совершают наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — ред.).
Отметим, в интервью "The New York Times" глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что по его прогнозу бои в Харьковской области будут продолжаться несколько дней, а затем россияне будут атаковать Сумщину.
Кирилл Буданов объясняет, что цель таких атак на Харьковщине и Сумщине, это рассеять и без того незначительные резервы украинских сил, в том числе и с линий фронта, где ведутся длительные бои.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 13:55
У Харкові теж звітували, а виявилось все розікрадено. На щастя юдеєць Блінкен приїхав і можна хоч поверещати на когось, бо на того з ким в долі не можна. Як там ваші укріплення після розікрадення щось лишилось? Вам байдуже навіть за тих хто поруч. Як там секта комісарів юдейського бога зручно влаштувалась на капеланських посадах? Вони так само мають духовність подвійних стандартів? Гарно говорять і тихо не помічають як все духовно розікрадено. Де духовність цих попів там більше корупції.