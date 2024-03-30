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Готовы ли украинцы воевать до выхода на границы 1991 года: результаты опроса

Большинство украинцев заявили о готовности воевать до победы

сегодня, 21:08
Автор:
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Марьян Ощановский
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Более 60% граждан Украины считают наиболее приемлемым вариантом завершения войны выход на границы 1991 года.

Готовы ли украинцы воевать до выхода на границы 1991 года: результаты опроса

Украинцы ответили, готовы ли воевать до победы. Фото из открытых источников

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в конце марта ВОО "Передовые Правовые Инициативы", 61% украинцев на вопрос о вариантах завершения войны выбрали ответ: "Воюем до полной победы — восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, вступления в ЕС и НАТО".

При этом 39% украинцев выбрали вариант "Немедленно начинаем мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня".

Мнения украинцев несколько разделились в региональном разрезе. В западных областях вариант "война до полной победы" поддержали 72% респондентов. В восточных и южных регионах соответствующий вариант выбрали 51% и 49% граждан соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.



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Источник: https://www.facebook.com/story.php/?id=100079964357575&story_fbid=415326904476118&paipv=0&eav=AfbzQXaAjlXAcvC5nfMp3Yp8u55jPDiaVCtigGDOlUAF8XrzUuCkyjEOPyu6bWflR4Q&_rdr
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Обсуждения

ss

сегодня, 21:24

А теперь вопрос. Где эти 60% скота прячутся и почему эти животные до сих пор не воюют?! Обычно те пидары которые не воюют и сбежали готовы "воевать", но только чужими руками!

Георгий

сегодня, 21:20

Украинцы, которые не слазят с дивана, воюют только до полной победы. Жаль опрос анонимный.. Уверен до этих "патриотов" ТЦК никогда не доберется


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