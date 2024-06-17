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Готовы ли украинцы продолжать бороться против РФ: появились результаты нового опроса

Большинство украинцев поддерживают утверждение, что украинские власти не должны идти на компромиссы в переговорах с РФ

сегодня, 19:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Согласно результатам опроса КМИС, большинство граждан Украины считают, что власти не должны идти на компромиссы в переговорах с Россией и что страна должна продолжать борьбу. В частности, 58% респондентов соглашаются с утверждением: "Украинские власти не должны идти на компромиссы в переговорах. Украина будет продолжать борьбу, сколько потребуется". В то же время 30% опрошенных не поддерживают такую позицию.

Готовы ли украинцы продолжать бороться против РФ: появились результаты нового опроса

Большинство украинцев готовы бороться дальше (фото из открытых источников)

Примечательно, что доля тех, кто поддерживает непримиримую позицию по переговорам, снизилась за последние два года. В мае 2022 г. этот показатель составлял 80%. Несмотря на это, как подчеркивают в КМИС, большинство украинцев все еще ратуют за продолжение борьбы до достижения необходимого результата.

Кроме того, 65% респондентов согласны с тем, что результаты возможных переговоров с Россией должны быть вынесены на референдум по утверждению народом. В то же время, 25% опрошенных не поддерживают эту идею.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, хотят ли россияне войны с США . 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Согласно результатам опроса, основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Сообщается, что в победе РФ или коалиции с участием РФ уверены 64% россиян. В победе США и коллективного Запада убеждены только 6% россиян. Еще 18% полагают, что ни одна из сторон не сможет победить в глобальном противостоянии.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1416&page=1
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