Готовится почва для срыва международной поддержки Украины: при чем здесь «Северный поток-2»

Украина делает в Курской области неожиданный ход, смешивает карты и требует пересмотра комфортной колеи, в которой многие начали бежать, говорит политолог Алексей Копытько.

Международная поддержка Украины

По его словам, в западных столицах несколько дней явные проблемы с артикулированием содержательной публичной позиции. Как только мысли сформулировали, западные медиа внезапно и синхронно выходят с сюжетом о подрыве "Северного потока – 2".

При этом, говорит Копытько, просматриваются два четких посыла. По его словам, во-первых, авторы хотят выбить Германию из конструкции поддержки Украины. Это, подчеркивает Копытько, нагляднее всего подтверждает заявление германских властей, мол, не получится. Хотя это только начало публичной истории, которую запустили в период отпусков. Нагнетание усилится после старта политического сезона, добавил эксперт.

"Минус Германия – это сразу минус ЕС. Паралич Германии – это тотальная зависимость Украины от помощи из США. С которой, как уже было доказано, могут быть нюансы", — говорит Копытько.

Во-вторых, по его словам, сейчас хотят представить Украину государством, где военные не подчиняются избранным политикам.

"Нет лучшего способа навредить Украине, чем перевести её в разряд стран, где военные могут иметь какое-то особое политическое мнение, либо оказывают прямое влияние на власть. Раздувание чуши о "конфликтах" и "неподчинении" — это способ гарантировать поражение Украины в войне, независимо от мотивов", — подчеркнул Копытько.

По его мнению, западные СМИ не первый раз используются как таран. Явный синхронный слив информации о расследовании, то есть, гипотезах, которые могут не подтвердиться. Эксперт отметил, что в этой кампании заинтересована не только Россия, но и некоторые люди в Германии и США, которые хотят как-то все порешать за счет Украины.

"В сухом остатке – это подготовка почвы для срыва международной поддержки Украины. Ведь на 2025 год пока далеко не всё оформлено. Раз зашли аж так, значит Курск – это очень больно. И есть признаки, что ситуация в РФ может зашататься. Превентивно обвешивают флажками. Думаю – не поможет", — говорит Копытько.

Он добавил, что по сравнению с 2021 года на порядок больше людей, которые убеждены, что Путина и его режим надо так или иначе "прикончить", а не пытаться снова приручать без глубокой работы над ошибками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали, что в ОП категорически опровергли информацию о том, что Украина причастна к диверсии на "Северном потоке – 2".



