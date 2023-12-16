Готовит ли Россия масштабные наступательные операции: какие две самые горячие точки на фронте

Несмотря на то, что в Украину пришла настоящая с морозами и метелями боевые действия на фронте не приостановились. Может ли Россия готовить еще более масштабные операции для наступления? Что сейчас происходит на фронте? Издание "Комментарии" постаралось разобраться в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне будут вести наступательные действия по всей линии фронта

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что несмотря на то, что Путин заявил о сотнях тысяч новобранцев в армии – это не значит, что Россия готовится к чему масштабному, к новым массированным наступлениям.

Эксперт напомнил, что Путин во время так называемой "прямой линии" заявил, что на левом берегу Херсона российским войскам противостоит всего несколько сотен украинских военных. Российский контингент там около 60 тысяч, то есть десятая часть от озвученного диктатором, рассуждает Мусиенко.

"Возникает вопрос, если там 60 тысяч, то почему они до сих пор не вытеснили наши войска на правый берег? И это большой вопрос о готовности врага вести штурмовые действия. На сегодняшний день на многих участках они выглядят так: пехотные штурмы при поддержке минометов, иногда артиллерии. Есть проблема с дронами, они увеличили применение "Ланцетов", FPV и это действительно вызовы для нас", – заявил Мусиенко.

Он отметил, что такими действиями можно добиться прорыва возле отдельной деревни, но этого недостаточно для проведения масштабных операций или захвата большого города, поскольку необходима серьезная огневая поддержка. Россия хочет получить передышку, чтобы перегруппировать свои войска зимой и весной. Кроме того, не стоит воспринимать как подготовку к большим наступлениям в 2024 планы привлечь в армию полмиллиона человек.

На фронте видим две наиболее горячие точки – это Бахмут и Авдеевка

Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире телеканала "Киев" завил, что на фронте сейчас две самые горячие точки – это Бахмут и Авдеевка. На других участках российские оккупанты давят не столь сильно, как на этих направлениях.

"Второе направление такое серьезное – это Купянско-Лиманское направление ... На юге враг будет стоять в стратегической обороне на этой построенной "линии Суровикина" и атаковать он будет действительно восток Украины. Но не надо забывать, что та же Авдеевка держится с 2014 года. Под Бахмутом у врага каких-либо более-менее значительных успехов нет", – заявил Павел Нарожный.

Он также добавил, что под Бахмутом украинская армия освободила все господствующие высоты и эти господствующие высоты врагу нужно штурмовать. Однако это делать оккупантам очень тяжело.

“Кроме того, это степь, а в степи проводить любые наступательные действия – очень тяжело, потому что заметна любая техника на большом расстоянии... Будь бои, но они будут больше в таком формате, как ведутся сейчас, т.е. эти бесконечные волны, бесконечные "мясные атаки", но какой-то такой прорыв, где-то сформировать какую-то ударную группировку и прорвать какой-то участок фронта – это пока нереально”, – подчеркнул военный эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — выборы Путина: какое решение предстоит принять Западу и что попытается доказать Кремль.



