Готовит ли Россия масштабные наступательные операции: какие две самые горячие точки на фронте

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что в Украину пришла настоящая с морозами и метелями боевые действия на фронте не приостановились. Может ли Россия готовить еще более масштабные операции для наступления? Что сейчас происходит на фронте? Издание "Комментарии" постаралось разобраться в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что несмотря на то, что Путин заявил о сотнях тысяч новобранцев в армии – это не значит, что Россия готовится к чему масштабному, к новым массированным наступлениям.
Эксперт напомнил, что Путин во время так называемой "прямой линии" заявил, что на левом берегу Херсона российским войскам противостоит всего несколько сотен украинских военных. Российский контингент там около 60 тысяч, то есть десятая часть от озвученного диктатором, рассуждает Мусиенко.
Он отметил, что такими действиями можно добиться прорыва возле отдельной деревни, но этого недостаточно для проведения масштабных операций или захвата большого города, поскольку необходима серьезная огневая поддержка. Россия хочет получить передышку, чтобы перегруппировать свои войска зимой и весной. Кроме того, не стоит воспринимать как подготовку к большим наступлениям в 2024 планы привлечь в армию полмиллиона человек.
Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире телеканала "Киев" завил, что на фронте сейчас две самые горячие точки – это Бахмут и Авдеевка. На других участках российские оккупанты давят не столь сильно, как на этих направлениях.
Он также добавил, что под Бахмутом украинская армия освободила все господствующие высоты и эти господствующие высоты врагу нужно штурмовать. Однако это делать оккупантам очень тяжело.
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