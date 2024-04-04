Готовит ли РФ наступление на Харьков: что сказали в ГУР

В Главном управлении разведки МОУ опровергли сообщение о том, что РФ якобы готовится к наступлению на Харьков.

РФ не формирует ударные группы для наступления на Харьков. Фото из открытых источников

Украинская разведка прокомментировала информационные сообщения российских оппозиционных медиа о якобы подготовке армией РФ наступления на Харьков.

Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, в настоящее время Вооруженные силы Украины не фиксируют формирование врагом ударных групп для нападения на город.

В военной разведке заявили, что вбрассываниями информации о "наступлении на Харьков" российские захватчики пытаются посеять панические настроения в украинском обществе.

"Что касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно бежать и сеять панику", конечно, это — российская ИПСО", — подчеркнул Андрей Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.