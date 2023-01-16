Готовились: Российские олигархи за несколько недель до войны «упорядочили» свои денежные дела

В промежуточном отчете Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США FinCen о результатах расследования действий российских олигархов накануне вторжения России в Украину говорится об их осведомленности о планах Кремля по полномасштабному вторжению, пишут "Комментарии".



Российские олигархи заранее знали о дате вторжения в Украину

Принимая во внимание все это, самые состоятельные люди РФ успели перевести свои активы на своих детей, чтобы вывести их из-под санкций. Эта информация находит подтверждение как раз в отчете FinCen, сделанном на основе операций с миллиардами долларов на счетах и фондах ряда россиян.

В начале января британская Guardian, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении редакции источники, подробно написала о действиях, совершенных, к примеру, Романом Абрамовичем. За три недели до начала войны на десяти оффшорных счетах российского олигарха произошла стремительная реорганизация. Собственно из нее и следует, что бенефициарами фондов с суммарными активами не менее четырех миллиардов долларов стали семь детей Абрамовича, младшему из которых девять лет. Активы также включают в себя недвижимость, яхты и частные самолеты.

По времени эта активность также совпала с предупреждением Запада о неизбежных санкциях в отношении близких российскому президенту Владимиру Путину бизнесменов в случае вторжения в Украину.

FinCen дает понять, что речь идет о нескольких российских олигархах и представителях элит, которые прибегли к такой же схеме. Но имена других лиц пока не оглашают.

Казначейство поддерживает усилия правительства США по отслеживанию, замораживанию и аресту активов российских олигархов, высокопоставленных должностных лиц и подсанкционных лиц. Средства, лежащие в основе многих из этих финансовых операций, могут иметь коррупционную составляющую или быть частью заблокированных в соответствии с программами и правилами экономических санкций США.

Как писали "Комментарии", Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада наложит арест на $26 млн компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Роману Абрамовичу и будет добиваться конфискации. И один из вариантов дальнейшего развития событий – передать эти деньги Украине.

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