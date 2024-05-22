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Готовил захват Волчанска: стало известно о предателе, которого задержала СБУ

СБУ задержала агента ГРУ РФ

сегодня, 11:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Работники СБУ задержали информатора российского ГРУ, готовившего захват Волчанска Харьковской области. Он оказался местным предпринимателем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении СБУ.

Готовил захват Волчанска: стало известно о предателе, которого задержала СБУ

СБУ задержала агента ГРУ РФ. Фото: СБУ

"Служба безопасности сорвала новые попытки военной разведки РФ получить стратегически важную информацию о Силах обороны на севере Харьковской области. Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего информатора — местного предпринимателя", — говорится в сообщении.

Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск.

"Под видом решения коммерческих вопросов он объезжал прифронтовую местность, где скрыто фиксировал координаты украинских войск. Также фигурант "втемную" использовал своих коллег и знакомых, у которых разведывал "нужную" информацию во время бытовых разговоров", — рассказали в СБУ.

В дальнейшем злоумышленник обобщал полученные сведения и диктовал их голосовым сообщениям для российской разведки.

"Отчитываясь" оккупантам, их приспешник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и задержали его. Также Служба безопасности провела дополнительные меры по обеспечению позиций украинских войск.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Источник: https://t.me/SBUkr/12006
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