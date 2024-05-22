Готовил захват Волчанска: стало известно о предателе, которого задержала СБУ

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Кравцев Сергей
Работники СБУ задержали информатора российского ГРУ, готовившего захват Волчанска Харьковской области. Он оказался местным предпринимателем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении СБУ.
СБУ задержала агента ГРУ РФ. Фото: СБУ
Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Волчанск.
В дальнейшем злоумышленник обобщал полученные сведения и диктовал их голосовым сообщениям для российской разведки.
"Отчитываясь" оккупантам, их приспешник подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Полученные разведданные агрессор планировал использовать для подготовки авиационных и ракетных ударов.
Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора и задержали его. Также Служба безопасности провела дополнительные меры по обеспечению позиций украинских войск.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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