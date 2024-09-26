Готов ли Запад и дальше предоставлять оружие для Украины: тревожный материал The Times

Сзади уже два с половиной года полномасштабной войны РФ против Украины, в которой именно Запад взял на себя роль главного партнера Киева в поставках оружия и боеприпасов. Поэтому у стран Запада почти ничего не осталось на складах, которые можно было бы передать Киеву. Об этом на недавнем съезде правящей партии заявил государственный секретарь по вооруженным силам Министерства обороны Великобритании Люк Поллард, слова которого приводит The Times.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что большинство западных стран подарили большинство имеющихся у них ресурсов для развертывания... поэтому мы видим, как формируются большие торговые отношения. Нам нужно не только пополнить наши запасы, нам нужны надежные поставки, чтобы отправить в Украину для продолжения борьбы" , – заявил он, комментируя необходимость увеличения производства нового оружия.

Издание отмечает, что источники в украинском оборонном ведомстве раньше тоже высказывали свои опасения, что в Великобритании "ничего не останется", чтобы передать.

Поллард заметил, что поставлять Украине как можно больше оружия было "совершенно правильно". Однако британские партнеры из-за этого исчерпали собственные запасы".

Министр обороны Джон Гили предположил, что у Украины также заканчиваются войска, которые можно отправить на мероприятие для обучения.

В отчете Государственного контрольно-ревизионного управления в этом месяце было отмечено, что британские военные запасы были настолько похудшими, что правительство было вынуждено сократить пожертвования Украине в середине прошлого года. Министерство обороны "резко сократило" передачу военной техники Киеву в середине 2023 года после того, как пришло к выводу, что дальнейшая передача летальной помощи создаст "неприемлемые риски для военной готовности Великобритании". Общая стоимость материальных средств, отправленных в Украину из британских запасов, составила 171,5 млн. фунтов стерлингов в период с 2021 по 2024 год. Однако в этот период произошло резкое сокращение: со 130 млн. фунтов стерлингов в 2022-23 годах до лишь 15,9 млн. фунтов стерлингов в 2023-24 годах.

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