Российский диктатор Владимир Путин готов снова встретиться со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В то же время в Кремле ожидают от Вашингтона конкретных предложений, которые американские переговорщики привезут в Москву. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российскому изданию "Вести".

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По словам министра, Москва вроде бы не закрывает возможности для прямого контакта с представителями Трампа. Однако сам факт приезда американских посланников, как следует из слов Лаврова, еще не означает готовности Кремля соглашаться на их предложения.

"Они знают, что президент Путин еще раз готов их принять. Другое дело – чем они приедут", – заявил Лавров.

Российский чиновник одновременно обвинил Вашингтон в непоследовательности. Он утверждает, что США якобы раньше согласовывали с Москвой некоторые подходы к урегулированию войны против Украины, но впоследствии отказывались от достигнутых договоренностей.

Лавров также обратил внимание на противоречивую, по его словам, роль Соединенных Штатов. Москва одновременно обвиняет Вашингтон в военной поддержке Украины и признает его посредническую роль в попытках наладить диалог между Киевом и Москвой.

"С одной стороны, они поддерживают Украину разведданными, оружием, а с другой — пытаются быть посредником между Киевом и Москвой", — сказал глава российского МИД.

В то же время в Кремле не планируют ставить Вашингтону прямые ультиматумы по прекращению помощи Украине. По словам Лаврова, Россия якобы передала Государственному департаменту США ряд вопросов, касающихся американской поддержки Киева.

В частности, Москва хочет получить пояснения относительно информации о возможном участии США в нанесении ударов по территории России.

"Мы отправили в Госдеп ряд вопросов, касающихся помощи Украине, и просим американскую сторону их прокомментировать", — заявил Лавров.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как хочет провести время после победы и завершения войны против России. По его словам, после лет полномасштабной войны больше всего стремится быть рядом с семьей и отдохнуть у моря.