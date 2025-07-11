Готов ли Путин применить ядерное оружие: на Западе выдали настораживающий прогноз

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Кравцев Сергей
С первых дней полномасштабной войны против Украины российский диктатор Владимир Путин и его окружение систематически угрожают применением ядерного оружия. Это своего рода сигналы о том, что они всерьез рассматривают такой сценарий. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию The telegraph заявил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По его словам, эффективность ядерного сдерживания основывается на паритете и балансе, но это равновесие было серьезно нарушено некоторыми недавними заявлениями президента США Дональда Трампа по Европе.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне геополитического напряжения, в частности из-за войны России против Украины, конфликтов на Ближнем Востоке и рисков эскалации между Индией и Пакистаном, все чаще можно услышать опасения относительно начала Третьей мировой войны. В этом контексте правительство США решило обновить инструкции для населения на случай ядерного удара.
Также издание "Комментарии" сообщало – замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обдумывает по окончании действия моратория начать размещение ракет средней и меньшей дальности. По его словам, эти ракеты могут в будущем быть нацелены на Европу.