Что делать в случае ядерного взрыва: инструкция правительства США, которая может спасти жизнь

На фоне геополитического напряжения, в частности из-за войны России против Украины, конфликтов на Ближнем Востоке и рисков эскалации между Индией и Пакистаном, все чаще можно услышать опасения относительно начала Третьей мировой войны. В этом контексте правительство США решило обновить инструкции для населения на случай ядерного удара.

Ядерный взрыв. Фото иллюстративное

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) обнародовало подробное руководство для граждан, чтобы повысить их шансы на выживание в случае ядерной атаки.

Основные советы для выживания во время ядерного удара от правительства США

1. Найдите укрытие

Лучшее хранилище – это здание из бетона или кирпича. В первые 10 минут после взрыва необходимо добраться до середины здания или подвала. По возможности оставаться там не менее 24 часов.

2. Держитесь подальше от наружных стен и крыши

В наружных частях здания радиоактивные материалы накапливаются больше всего. Оптимально находиться поближе к центру конструкции или под землей.

3. Избегайте окон

При взрыве возможно образование ударной волны. Стекло из окон может стать опасным и повредить.

4. Не прячьтесь в автомобилях

Транспортные средства и открытые площадки не обеспечивают надлежащую защиту. Ищите укрытие в капитальных постройках.

5. Лягте лицом вниз

Если вы на улице ложитесь лицом вниз. Это поможет снизить влияние тепловой волны и защититься от обломков.

6. Следите за официальными сообщениями

Используйте любые доступные средства связи, включая радио, смартфон, телевизор, чтобы узнать, когда будет безопасно выйти из укрытия.

7. Герметизируйте помещение

Закройте все окна и двери, выключите вентиляцию, чтобы не допустить попадания загрязненного воздуха внутрь.

8. Снимите загрязненную одежду и помойтесь

Если вы попали под радиоактивные осадки, необходимо снять верхнюю одежду, положить ее как можно дальше, вымыть кожу и волосы водой с мылом, если она доступна.

9. Подготовьтесь заранее

Важно иметь запас воды, еды, фонарик, батарейки, аптечку и четкий план действий. Заранее определите безопасное место для эвакуации.

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