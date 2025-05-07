Готов ли Путин остановить войну: Байден сделал эмоциональное заявление

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не изменил своего мнения. Он, как и прежде, придерживается мнения, что имеет исторические права на Украину. Он также не может смириться с мысль о том, что восстановление СССР больше невозможно. Поэтому невозможно понять людей, которые наивно думают, что диктатор готов остановиться в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью BBC сделал бывший президент США Джо Байден.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Байден опасается, что подход Дональда Трампа по умиротворению Путина может сигнализировать другим европейским странам, что пришло время уступить России.
Отметим, в ходе этого же интервью Джо Байден раскритиковал действия действующего президента США. Байден сравнил Трампа с премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, который в конце 1930-х годов пытался удовлетворить требования Адольфа Гитлера.
Экс-президент США оценил деятельность своего преемника Дональда Трампа, заявлявшего, что Крым останется российским, а Украине придется отказаться от территорий.
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