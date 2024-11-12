Ситуация на фронте действительно сложная, а темп войны с каждым днем только растет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что оккупанты адаптируются к своим ошибкам и совершенствуют средства поражения. При этом потери РФ также увеличиваются. В частности, если раньше речь шла о сотнях раненых и убитых, то теперь они измеряются тысячами. Несмотря на это Кремль готов к этим потерям и продолжает давить на Украину.

По словам Назаренко, когда оккупанты начнут терять силы и перестанут давить, их фронт также начнет сыпаться. Причина в том, что захватчики не смогут поддерживать уровень темпа ведения боевых действий, а потери будут расти.

"Сейчас серая зона – это зона, где уничтожается все благодаря действиям Сил обороны, беспилотных систем, ударных дронов, коптеров со сбросами, минометов и артиллерии. Поэтому линия фронта является довольно динамичной", — подытожил начальник разведки артиллерии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его разговор с Дональдом Трампом накануне подтвердил, что избранный президент должен восприниматься серьезно, когда он говорит о прекращении войны России в Украине. ведь это не просто лова в ходе предвыборной компании, а весьма конкретное обещание. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Стубб сделал в интервью Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – американский Институт изучения войны пересматривает свою предыдущую оценку, согласно которой российские войска вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области. Теперь же аналитики пишут, что данный прогноз был неверным.



