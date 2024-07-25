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Марьян Ощановский
Громкая информационная кампания в поддержку мобилизации заключенных позволила пополнить ряды ВСУ только на 3 тысячи человек, что не оправдывает приложенных усилий, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
Мобилизация заключенных оказалась неэффективной. Фото из открытых источников
По его словам, первая волна мобилизованных заключенных повелась на истории об "армия нового образца", "вас хорошо подготовят" и "вас никто не бросит штурмовать посадки". Однако в реальности их бросили на сложные участки фронта, поскольку они сражаются как приданные подразделения, а в украинской генеральской традиции их никому не жалко.
Военный отметил, что выжившие узники очень быстро сообщили своим коллегам в тюрьмы о реальном положении дел на фронте, а потому вряд ли теперь найдутся новые желающие воевать из числа заключенных.
Офицер ВСУ добавил: если украинцы продолжат стон о мире, а не о победе, а государство будет заниматься симулякрами, вместо решения реальных проблем, то Украина пойдет на очередную петлю истории, которая закончится голодомором.
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