Громкая информационная кампания в поддержку мобилизации заключенных позволила пополнить ряды ВСУ только на 3 тысячи человек, что не оправдывает приложенных усилий, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Мобилизация заключенных оказалась неэффективной. Фото из открытых источников

"Государство занимается не тем. Ну ладно, сильным мира этого нужно было выпустить из колоний своих друзей-коррупционеров, и Денис Малюська эту историю пролоббировал. Причем их не просто уволили и пристроили на теплые должности, но еще и сделали так, что общество аплодирует", — отметил военный.

По его словам, первая волна мобилизованных заключенных повелась на истории об "армия нового образца", "вас хорошо подготовят" и "вас никто не бросит штурмовать посадки". Однако в реальности их бросили на сложные участки фронта, поскольку они сражаются как приданные подразделения, а в украинской генеральской традиции их никому не жалко.

Военный отметил, что выжившие узники очень быстро сообщили своим коллегам в тюрьмы о реальном положении дел на фронте, а потому вряд ли теперь найдутся новые желающие воевать из числа заключенных.

"При всех пиар-компаниях, безумном расходовании медийного, публичного и административного ресурсов, эта сказочка дала линейным подразделениям 3 тысячи солдат. Это недельный план работы ТЦК. Единственные, кто выиграл от мобилизации заключенных, — коррупционеры и Малюська", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ добавил: если украинцы продолжат стон о мире, а не о победе, а государство будет заниматься симулякрами, вместо решения реальных проблем, то Украина пойдет на очередную петлю истории, которая закончится голодомором.