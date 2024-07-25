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"Государство занимается не тем": почему не сработала мобилизация заключенных

Привлечение заключенных в армию оказалось неэффективным

сегодня, 21:17
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Марьян Ощановский

Громкая информационная кампания в поддержку мобилизации заключенных позволила пополнить ряды ВСУ только на 3 тысячи человек, что не оправдывает приложенных усилий, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

"Государство занимается не тем": почему не сработала мобилизация заключенных

Мобилизация заключенных оказалась неэффективной. Фото из открытых источников

"Государство занимается не тем. Ну ладно, сильным мира этого нужно было выпустить из колоний своих друзей-коррупционеров, и Денис Малюська эту историю пролоббировал. Причем их не просто уволили и пристроили на теплые должности, но еще и сделали так, что общество аплодирует", — отметил военный.

По его словам, первая волна мобилизованных заключенных повелась на истории об "армия нового образца", "вас хорошо подготовят" и "вас никто не бросит штурмовать посадки". Однако в реальности их бросили на сложные участки фронта, поскольку они сражаются как приданные подразделения, а в украинской генеральской традиции их никому не жалко.

Военный отметил, что выжившие узники очень быстро сообщили своим коллегам в тюрьмы о реальном положении дел на фронте, а потому вряд ли теперь найдутся новые желающие воевать из числа заключенных.

"При всех пиар-компаниях, безумном расходовании медийного, публичного и административного ресурсов, эта сказочка дала линейным подразделениям 3 тысячи солдат. Это недельный план работы ТЦК. Единственные, кто выиграл от мобилизации заключенных, — коррупционеры и Малюська", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ добавил: если украинцы продолжат стон о мире, а не о победе, а государство будет заниматься симулякрами, вместо решения реальных проблем, то Украина пойдет на очередную петлю истории, которая закончится голодомором.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PuijFvKTAt62DZSYxpUysecSDsy2hUa9i37eoPe5krZTjE75ubA1ukyLCkNV4v9bl&id=61553522510800
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