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Государство, что не состоялось. Преимущества грядущего распада России

Запад совершил серьезную ошибку, когда предположил, что крах советского коммунизма означал конец русского империализма.

12 января 2023, 17:56
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Автор:

Slava Kot

Готов ли Запад к тому, что Россия распадется на меньшие государственные образования. Что еще было невозможно год назад, уже кажется неизбежным будущим Российской Федерации. О преимуществах от грядущего распада России размышляет старший научным сотрудником Jamestown Foundation Януш Бугайский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Государство, что не состоялось. Преимущества грядущего распада России

Преимущества от распада России. Фото из открытых источников

Бугайский считает, что некоторые Западные лидеры совершили ошибку, когда решили, что распад СССР остановит российскую экспансию. И даже сейчас европейские лидеры не видят преимуществ от распада России.

"Мероприятие совершило серьезную ошибку, когда предположил, что крах советского коммунизма означал конец российского империализма", — Януш Бугайский.

Януш Бугайский называет Россию "государством, что не состоялось". По его мнению, страна не смогла создать ни национальное, ни гражданское или даже имперское стабильное государство. А санкции, военные поражения в Украине, коррумпированность во власти и дефицит бюджета еще больше расшатывают нестабильную конструкцию.

Научный сотрудник Jamestown Foundation обрисовывает несколько главных преимуществ от распада России. По мнению Бугайского, Москва под международными санкциями и без своей ресурсной базы в Сибири будет иметь серьезное ограничение для нападения на соседей.

"От Арктики до Черного моря восточный фронт НАТО станет более безопасным; тогда как Украина, Грузия и Молдова вернут себе оккупированные территории и подадут петиции об интеграции в Европейский Союз и НАТО, не опасаясь реакции России", — пишет научный сотрудник.

Так же свободнее станут азиатские страны, а Китай будет в более слабой позиции из-за невозможности работать с Россией. В то время как в самой России могут возникнуть новые прозападные государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский ведущий посмеялся над Путиным в прямом эфире.

Также "Комментарии" писали, что США начинает борьбу с невидимым оружием, которое могут применить такие диктаторы как Путин или Си.



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Источник: https://www.politico.eu/article/opinion-russia-benefits-disintegration/
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