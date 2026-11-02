Государственная тайна это уже не скроет: куда деваются ракеты "Фламинго"

В Украине продолжается скандал вокруг компании FirePoint. В компании опровергли информацию о ракете "Фламинго" и объяснили, что не обещали 3000 ракет.

Ракета. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что компания сама продуцирует по сути причины этих скандалов.

В частности, отметил он, Денис Штиллерман в последнем своем комментарии сказал, что компания никогда не обещала 3000 ракет в год. Речь шла обо всех производителях реактивных дронов и крылатых ракет.

"Действительно, именно компания FirePoint о 3 000 ракетах не говорила. О 3 000 ракетах говорил президент Украины Владимир Зеленский, который по-особому относится к компании FirePoint. Это нужно отметить, потому что он постоянно комментирует какое-то использование этих ракет или дронов этой компании. И он дает какие-то обещания. Это было еще в 25 году, которые потом не выполняются”, — объяснил эксперт.

Проблема, по словам Рейтеровича, в том, что крылатые ракеты в основном производит как раз компания FirePoint по крайней мере, отметил он, судя по заявлениям, которые она делает. Эксперт уточнил, что у нас есть Нептуны и некоторые другие ракеты, но они гораздо меньше присутствуют в публичном пространстве.

Рейтерович отметил, что по дронам компании вопросов нет, а вот по ракетам вопросов очень много.

"Если компания продолжает в дальнейшем производить "Фламинго" и максимально масштабирует производство, а сам же Штиллерман когда-то говорил, что они где-то до трех ракет в день планируют производить, возникает простой вопрос: где эти ракеты? Почему мы не слышим практически ничего о запуске? Почему мы не видим ничего по поводу прилетов? Почему Генеральный штаб Украины вообще не комментирует эти вещи? Более двух десятков раз, когда эти ракеты применялись, Генеральный штаб об этом писал”, — объяснил Рейтерович.

Эксперт отметил, что были успешные и неуспешные запуски. Однако если компания продолжает эти крылатые ракеты производить, почему нет никаких сообщений об их успешном и вообще об их применении.

"Согласитесь, это самый важный вопрос и прикрыться исключительно государственной тайной не получится по одной простой причине — каждое утро, а затем в течение дня Вооруженные силы Украины через разные официальные каналы информируют о количестве прилетов на Россию и четко указывают, куда долетело и какой удар был нанесен по территории агрессора. Если там есть "Фламинго", о "Фламинго" вспоминают, но это происходит очень редко. И это вызывает больше всего вопросов, то есть на что тратятся средства”, — отметил Рейтерович.

Эксперт подытожил, что возникает такая ситуация – ракеты вроде бы производят, но по большому счету их никто не видит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на Зеленского посыпались острые вопросы.



