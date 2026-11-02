Державна таємниця це вже не приховає: куди діваються ракети “Фламінго”

В Україні продовжує нестися скандал довкола компанії FirePoint. У компанії спростували інформацію про ракету “Фламінго” і пояснили, що не обіцяли 3000 ракет.

Ракета. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що компанія сама продукує по суті причини щодо цих скандалів.

Зокрема, зазначив він, Денис Штілерман в останньому своєму коментарі сказав, що компанія ніколи не обіцяла 3 000 ракет на рік. Йшлося про усіх виробників реактивних дронів і крилатих ракет.

“Дійсно, саме компанія FirePoint про 3 000 ракет не говорила. Про 3 000 ракет говорив президент України Володимир Зеленський, який по-особливому ставиться до компанії FirePoint. Це треба відзначити, тому що він постійно коментує якесь використання цих ракет або дронів цієї компанії. І він дає якісь обіцянки. Це було ще в 25-му році, які потім не виконуються”, — пояснив експерт.

Проблема, за словами Рейтеровича, в тому, що крилаті ракети в основному виробляє якраз компанія FirePoint принаймні, зазначив він, судячи з тих заяв, які вона робить. Експерт уточнив, що у нас є “Нептуни” і деякі інші ракети, але вони набагато менше присутні в публічному просторі.

Рейтерович зазначив, що по дронах компанії питань немає, а от по ракетах питань дуже багато.

“Якщо компанія продовжує надалі виготовляти “Фламінго” і максимально масштабує виробництво, а сам же ж Штілерман колись казав, що вони десь до трьох ракет на день планують виготовляти, виникає просте питання: де ці ракети? Чому ми не чуємо практично нічого про запуск? Чому ми не бачимо нічого з приводу прильотів? Чому Генеральний штаб України взагалі не коментує ці речі? Понад два десятки разів, коли ці ракети застосовувалися, Генеральний штаб про це писав”, — пояснив Рейтерович.

Експерт зазначив, що були успішні та неуспішні запуски. Однак якщо компанія і надалі продовжує ці крилаті ракети виготовляти, чому немає ніяких повідомлень про їх успішне та й взагалі про їх застосування.

“Погодьтеся, це найважливіше питання і прикритися виключно державною таємницею не вийде по одній простій причині — кожного ранку, а потім впродовж дня Збройні сили України через різні офіційні канали інформують про кількість прильотів на Росію і чітко вказують, куди що долетіло і який удар був нанесений по території країни агресора. Якщо там є “Фламінго”, про “Фламінго” згадують, але це відбувається надзвичайно рідко. І це викликає найбільше питань, тобто на що витрачаються кошти”, — заважив Рейтерович.

Експерт підсумував, що виникає така ситуація — ракети начебто виготовляють, але по великому рахунку їх ніхто не бачить.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на Зеленського посипалися гострі питання.



