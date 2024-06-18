logo

BTC/USD

65591.92

ETH/USD

3434.35

LTC/USD

73.39

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Госдеп США отреагировал на ультиматум Путина к Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Госдеп США отреагировал на ультиматум Путина к Украине

В Госдепе США заявили, что требования Путина к Украине противоречат Уставу ООН, морали и здравому смыслу

сегодня, 10:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Государственном департаменте США раскритиковали так называемое "мирное предложение" российского диктатора Владимира Путина, отметив неготовность РФ к серьезным дискуссиям о мире в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление время брифинга сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Госдеп США отреагировал на ультиматум Путина к Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Представитель внешнеполитического ведомства США назвал заявление хозяина Кремля "очередным максималистским заявлением", в котором тот призвал Украину отдать еще больше своей суверенной территории, чем та, что сейчас оккупирована Россией.

"Ни одна ответственная страна не может сказать, что это является разумной основой для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит элементарной морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу", – отметил Мэтью Миллер.

Он отметил, что РФ не готова к любым серьезным, добросовестным разговорам.

"Действия России делают это особенно очевидным, поскольку она продолжает свои бомбардировки критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно переселяет десятки тысяч украинских детей", – указал Миллер.

В пятницу российский диктатор Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

В МИД Украины уже заявили, что заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Согласны ли вы с позицией МИДа? Почему сейчас появились очередные заявления Путина? Как должна реагировать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 09:55

Біда в тому, що саме це і буде відправною точкою. Світ змінюється і це не зупинити.


Новости

Все новости