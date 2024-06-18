Госдеп США отреагировал на ультиматум Путина к Украине

В Государственном департаменте США раскритиковали так называемое "мирное предложение" российского диктатора Владимира Путина, отметив неготовность РФ к серьезным дискуссиям о мире в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление время брифинга сделал представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Представитель внешнеполитического ведомства США назвал заявление хозяина Кремля "очередным максималистским заявлением", в котором тот призвал Украину отдать еще больше своей суверенной территории, чем та, что сейчас оккупирована Россией.

"Ни одна ответственная страна не может сказать, что это является разумной основой для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит элементарной морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу", – отметил Мэтью Миллер.

Он отметил, что РФ не готова к любым серьезным, добросовестным разговорам.

"Действия России делают это особенно очевидным, поскольку она продолжает свои бомбардировки критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно переселяет десятки тысяч украинских детей", – указал Миллер.

В пятницу российский диктатор Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

В МИД Украины уже заявили, что заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Согласны ли вы с позицией МИДа? Почему сейчас появились очередные заявления Путина? Как должна реагировать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



