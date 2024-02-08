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"Город меняется по часам": в МВА признали, что в Авдеевке ситуация критическая

В подвалах разбитых домов в Авдеевке остаются люди, которых не могут эвакуировать из-за постоянных обстрелов

сегодня, 22:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики оказывают давление по всем направлениям на Авдеевку , ситуация в городе меняется по часам. В Авдеевке нет ни одного района, где было бы спокойно. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Город меняется по часам": в МВА признали, что в Авдеевке ситуация критическая

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

"Каждый день город меняется реально по часам. К сожалению, враг давит по всем направлениям. Нет ни одного такого участка вокруг нашего города, где было бы где-то более или менее спокойно. Действительно штурмуют очень большими силами. Сейчас, пока, погодные условия не позволяют им применять технику. Но мы понимаем, если упадут морозы, то поедет и техника, и будет гораздо сложнее", — сказал Барабаш.

Чиновник объяснил, что ситуация в городе сложная, только в течение суток, 7 февраля, были зафиксированы более 50 массированных обстрелов и почти 30 ударов авиабомбами по городу. Только с начала года россияне совершили более 800 авиабомбовых ударов, что привело к серьезным разрушениям на территории Авдеевки.

"Многоэтажные дома складываются как карточные дома, и очень часто под завалами, именно в этих подвалах, остаются люди, и к сожалению, мы не имеем возможности их оттуда достать", — сказал руководитель МВА.

Как он продолжил, в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания. Враг использует мощные бомбы КАБ-500, что делает подвалы домов единственным, но не очень надежным убежищем для жителей.

Виталий Барабаш сообщил, что по состоянию на утро 8 февраля на территории города находится 941 гражданское лицо. Эвакуации не проводилось, потому что захватчик обстреливал дорогу. Однако здесь действуют несколько групп, это — военные, полиция и волонтеры, которые делают все, чтобы помочь и осуществить эвакуацию. Но количество людей, которые помогают жителям, все меньше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько территории Авдеевки захватили уже россияне

 



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