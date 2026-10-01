Гордон раскрыл, что Зеленский может сделать с Путиным на встрече: Кремль этого боится

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предлагал лидеру РФ Владимиру Путину провести личную встречу и обсудить острые вопросы для завершения войны в Украине. В Кремле не отказывают, однако выдвигают ультиматум – переговоры только в Москве.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему на самом деле Путин не хочет встречаться с Зеленским. Он отметил, что пока не верит в возможность личной встречи.

Гордон объяснил свою позицию тем, что Зеленский, по его мнению, имеет значительный опыт публичных выступлений и сильное чувство юмора. Именно поэтому встреча с ним может стать для Путина неприятной с точки зрения публичного восприятия.

"Он же (Зеленский, — ред.) во время встречи с Путиным просто своим интеллектом и чувством юмора может сделать из Путина свиную отбивную. Путину это нужно? Позор на весь мир Путину нужен в прямом эфире? Нет, я считаю, так что я не вижу такой встречи. Я не понимаю, как она может произойти”, – сказал Гордон.

В то же время журналист допускает другой формат – телефонный разговор Путина и Зеленского с участием президента США Дональда Трампа. Однако и такой сценарий, по его мнению, может быть неприемлем для главы Кремля.

"Ну, теоретически можно, наверное, допустить телефонный разговор вместе с Трампом, но опять же для Путина это будет уже унизительно. А ведь он думает, чтобы не унизиться. Поэтому я не представляю, как это возможно. Честно не представляю", — заявил Гордон.

Таким образом, журналист не видит реалистичного сценария ни для личной встречи Путина с Зеленским, ни для трехстороннего телефонного разговора с участием Трампа.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какое направление Путин может бросить мобилизованные войска.



