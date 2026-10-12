Гордон предупредил о самом плохом сценарии: что США могут забрать у Украины

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Кречмаровская Наталия
Решение президента США Дональда Трампа и, как следствие, ухудшение отношений Киева и Вашингтона может значительно усугубить ситуацию в Украине. Да, Трамп требует не бить по российским НПЗ, якобы именно из-за обстрелов растет цена на горючее в мире. Если Украина откажется, американская сторона угрожает прекращением помощи.
Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон рассказал, какие рычаги давления могут применить США к Украине и каким будет решение украинской власти.
Зато объяснил журналист, Трамп любит Путина, ведь как тогда объяснить, что военному преступнику расстилает красную дорожку, жмет руку и благодарит за помощь.
Однако, Гордон предположил, до 3 ноября Украина не будет бить по НПЗ, потому что это удары по американским интересам.
К тому же отметил, что могут отключить Старлинк. Это угрожающе, учитывая намерения России создать свою сеть "Рассвет". Удары, подытожил он, могут прекратиться даже до января, пока в США не будет сформирован новый состав Конгресса, Сената.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что решится Трамп открыто пойти против Украины.