Гордон предупредил о самом плохом сценарии: что США могут забрать у Украины

Решение президента США Дональда Трампа и, как следствие, ухудшение отношений Киева и Вашингтона может значительно усугубить ситуацию в Украине. Да, Трамп требует не бить по российским НПЗ, якобы именно из-за обстрелов растет цена на горючее в мире. Если Украина откажется, американская сторона угрожает прекращением помощи.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон рассказал, какие рычаги давления могут применить США к Украине и каким будет решение украинской власти.

“Худший сценарий для нас это когда Путин получает снятие санкций на дизельное топливо на США. Потом Трамп говорит нам: "И не вздумайте больше бомбить НПЗ, и не вздумайте больше бомбить порты, и не вздумайте больше мешать Путину наращивать силу, потому что лишу вас вообще разводящих, лишу любой поддержки, и будет вам плохо. Это возможно. А учитывая то, что Трамп не любит Украину," — отметил он, — не любит Украину.

Зато объяснил журналист, Трамп любит Путина, ведь как тогда объяснить, что военному преступнику расстилает красную дорожку, жмет руку и благодарит за помощь.

Однако, Гордон предположил, до 3 ноября Украина не будет бить по НПЗ, потому что это удары по американским интересам.

"Мы не можем бить по американским интересам, потому что Соединенные Штаты передают нам разведданные. А это ключевая история. Мы были уже... 6 или 7 дней мы были после прихода Трампа без разведданных. Наши командиры были в ужасе. Мы были как слепые котята. То есть быть без разведданных американских мы не можем. Это реалии", — отметил он.

К тому же отметил, что могут отключить Старлинк. Это угрожающе, учитывая намерения России создать свою сеть "Рассвет". Удары, подытожил он, могут прекратиться даже до января, пока в США не будет сформирован новый состав Конгресса, Сената.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что решится Трамп открыто пойти против Украины.



