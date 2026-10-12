Гордон попередив про найгірший сценарій: що США можуть забрати в України

Рішення президента США Дональда Трампа та, як наслідок, погіршення стосунків Києва та Вашингтона може значно погіршити ситуацію в Україні. Так, Трамп вимагає не бити по російських НПЗ, нібито саме через обстріли зростає ціна на пальне у світі. Якщо Україна відмовиться, американська сторона погрожує припиненням допомоги.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон розповів, які важелі тиску можуть застосувати США до України та яким буде рішення української влади.

“Найгірший сценарій для нас це коли Путін отримує зняття санкцій на дизельне пальне на США. Потім Трамп каже нам: "І не надумайте більше бомбардувати НПЗ, і не надумайте більше бомбардувати порти, і не надумайте більше заважати Путіну нарощувати силу, тому що позбавлю вас взагалі розвідданих, позбавлю будь-якої підтримки, і буде вам погано. Це можливо. А враховуючи те, що Трамп не любить Україну, для нас це не секрет”, — зазначив він.

Натомість пояснив журналіст, Трамп любить Путіна, адже як тоді пояснити, що військовому злочинцю розстилає червону доріжку, тисне руку і дякує за допомогу.

Однак, Гордон припустив, до 3 листопада Україна не битиме по НПЗ, тому що це “удари по американських інтересах”.

"Ми не можемо бити за американськими інтересами, тому що Сполучені Штати передають нам розвіддані. А це ключова історія. Ми були вже... 6 або 7 днів ми були після приходу Трампа без розвідданих. Наші командири були в жаху. Ми були як сліпі кошенята. Тобто бути без розвідданих американських ми не можемо. Це реалії”, — зауважив журналіст.

До того ж зазначив, що можуть відключити Старлінк. Це загрозливо, враховуючи наміри Росії створити свою мережу “Рассвет”. Удари, підсумував він, можуть припинитися навіть до січня, поки в США не буде сформовано новий склад Конгресу, Сенату.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чи наважиться Трамп відкрито піти проти України.



