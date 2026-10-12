Гордон попередив про найгірший сценарій: що США можуть забрати в України

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Кречмаровская Наталия
Рішення президента США Дональда Трампа та, як наслідок, погіршення стосунків Києва та Вашингтона може значно погіршити ситуацію в Україні. Так, Трамп вимагає не бити по російських НПЗ, нібито саме через обстріли зростає ціна на пальне у світі. Якщо Україна відмовиться, американська сторона погрожує припиненням допомоги.
Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон розповів, які важелі тиску можуть застосувати США до України та яким буде рішення української влади.
Натомість пояснив журналіст, Трамп любить Путіна, адже як тоді пояснити, що військовому злочинцю розстилає червону доріжку, тисне руку і дякує за допомогу.
Однак, Гордон припустив, до 3 листопада Україна не битиме по НПЗ, тому що це “удари по американських інтересах”.
До того ж зазначив, що можуть відключити Старлінк. Це загрозливо, враховуючи наміри Росії створити свою мережу “Рассвет”. Удари, підсумував він, можуть припинитися навіть до січня, поки в США не буде сформовано новий склад Конгресу, Сенату.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чи наважиться Трамп відкрито піти проти України.