Гончаренко разозлил военных: его предлагают наказать

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Ткачик Олеся
Разведчик Леонид Маслов рассказал о ситуации на севере Харьковской области, за которой наблюдает своими глазами. По его словам, ситуация еще не достигла точки определенности.
Алексей Гончаренко
По его словам, все будет зависеть от работы разведки с обеих сторон, умения маскироваться и делать скрытые маневры и передвижения, чтобы добиться эффекта неожиданности. Пока, говорит Маслов, с этим проблемы, к сожалению, есть.
При этом военный подчеркнул, что его разозлил нардеп Алексей Гончраенко, на которого ссылаются российские телеграмм-каналы, которые радостно говорят, что взяли Волчанск. Как отметил Маслов, нардеп сказал, что город переходит под российскую оккупацию.
Военный отмечает, что Гончаренко почему-то не призывает всем сплотиться и под его руководством строить укрепление где-нибудь в Волчанске или на юге.
При этом он подчеркнул, что военные не сдали Волчанск. По его словам, оккупанты два дня назад зашли на северные окраины города, в 3 км от нашей госграницы. Как они будут продвигаться — увидим, но город в любом случае будет могилой тысяч оккупантов, добавил Маслов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Гончаренко действительно возмущался тем, что на Харьковщине в серой зоне в 200 метрах от границы с Россией не построены фортификационные сооружения. Кроме того, по его словам, необходимы "аресты дегенератов" , проваливших оборону области.
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