Гончаренко разозлил военных: его предлагают наказать

Разведчик Леонид Маслов рассказал о ситуации на севере Харьковской области, за которой наблюдает своими глазами. По его словам, ситуация еще не достигла точки определенности.

Алексей Гончаренко

"Обе стороны основные силы еще не задействуют. Однако уверенно скажу: никакой измены нет. Отдельные фейлы есть (тоже с обеих сторон кстати), но провала нет. Я не знаю, кто и как неправильно или не там или не вовремя построил оборонительные укрепления. Однако о каких-то наших поражениях речь не идет",

– подчеркнул военный.

По его словам, все будет зависеть от работы разведки с обеих сторон, умения маскироваться и делать скрытые маневры и передвижения, чтобы добиться эффекта неожиданности. Пока, говорит Маслов, с этим проблемы, к сожалению, есть.

При этом военный подчеркнул, что его разозлил нардеп Алексей Гончраенко, на которого ссылаются российские телеграмм-каналы, которые радостно говорят, что взяли Волчанск. Как отметил Маслов, нардеп сказал, что город переходит под российскую оккупацию.

Военный отмечает, что Гончаренко почему-то не призывает всем сплотиться и под его руководством строить укрепление где-нибудь в Волчанске или на юге.

"Оно как настоящий воин хочет расстрелять тех, кто не строил фортификации под плотным огнем врага",

– возмутился военный.

При этом он подчеркнул, что военные не сдали Волчанск. По его словам, оккупанты два дня назад зашли на северные окраины города, в 3 км от нашей госграницы. Как они будут продвигаться — увидим, но город в любом случае будет могилой тысяч оккупантов, добавил Маслов.

"А Лелик и такие как он должны сидеть в тюрьме за распространение панических сплетен и призывы расстреливать военных",

– добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Гончаренко действительно возмущался тем, что на Харьковщине в серой зоне в 200 метрах от границы с Россией не построены фортификационные сооружения. Кроме того, по его словам, необходимы "аресты дегенератов" , проваливших оборону области.