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Гончаренко разозлил военных: его предлагают наказать

Военный Леонид Маслов считает, что нардеп Алексей Гончаренко должен быть наказан за распространение недостоверной информации и панических настроений, а также призывов наказать военных

сегодня, 17:35 comments1788
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Ткачик Олеся
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Разведчик Леонид Маслов рассказал о ситуации на севере Харьковской области, за которой наблюдает своими глазами. По его словам, ситуация еще не достигла точки определенности.

Гончаренко разозлил военных: его предлагают наказать

Алексей Гончаренко

"Обе стороны основные силы еще не задействуют. Однако уверенно скажу: никакой измены нет. Отдельные фейлы есть (тоже с обеих сторон кстати), но провала нет. Я не знаю, кто и как неправильно или не там или не вовремя построил оборонительные укрепления. Однако о каких-то наших поражениях речь не идет",
– подчеркнул военный.

По его словам, все будет зависеть от работы разведки с обеих сторон, умения маскироваться и делать скрытые маневры и передвижения, чтобы добиться эффекта неожиданности. Пока, говорит Маслов, с этим проблемы, к сожалению, есть.

При этом военный подчеркнул, что его разозлил нардеп Алексей Гончраенко, на которого ссылаются российские телеграмм-каналы, которые радостно говорят, что взяли Волчанск. Как отметил Маслов, нардеп сказал, что город переходит под российскую оккупацию.

Военный отмечает, что Гончаренко почему-то не призывает всем сплотиться и под его руководством строить укрепление где-нибудь в Волчанске или на юге.

"Оно как настоящий воин хочет расстрелять тех, кто не строил фортификации под плотным огнем врага",
– возмутился военный.

При этом он подчеркнул, что военные не сдали Волчанск. По его словам, оккупанты два дня назад зашли на северные окраины города, в 3 км от нашей госграницы. Как они будут продвигаться — увидим, но город в любом случае будет могилой тысяч оккупантов, добавил Маслов.

"А Лелик и такие как он должны сидеть в тюрьме за распространение панических сплетен и призывы расстреливать военных",
– добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Гончаренко действительно возмущался тем, что на Харьковщине в серой зоне в 200 метрах от границы с Россией не построены фортификационные сооружения. Кроме того, по его словам, необходимы "аресты дегенератов" , проваливших оборону области.




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Источник: https://www.facebook.com/Givi92Ombr/posts/pfbid02fgCo4VoT9MGRhNZpQPsvw5aEG5ouJk7ZnW1EdzDiLeuSiEqPLwax31gxCymaX3NHl
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