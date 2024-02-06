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Голобуцкий: Компромиссов не будет. Союзники заставят РФ заплатить за разрушенную экономику Украины

Украина уже два года живет в долг, ее экономика разрушена, поэтому она заинтересована в разрешении на использование замороженных активов России, написал в Фейсбуке политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает портал "Комментарии"

сегодня, 11:41
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Ткачик Олеся
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Страны Большой семерки и Евросоюза обсуждают план использования замороженных активов Центробанка РФ на сумму более 250 млрд долларов. как залог помощи в финансировании восстановления Украины. Согласно обсуждаемому предложению, союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для финансирования восстановления Украины, используя замороженные активы как залог для погашения долга.

Голобуцкий: Компромиссов не будет. Союзники заставят РФ заплатить за разрушенную экономику Украины

Украине очень нужны российские деньги

Авторы предложения считают, что любое урегулирование конфликта согласно международному праву приведет к тому, что Россия будет обязана заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Как отметил Алексей Голобуцкий, хотя сейчас идет техническое обсуждение использования замороженных активов РФ, однако для Украины важен подход, избранный союзниками, а сам: Россия заплатит в любом случае.

И такой подход Голобуцкий считает правильным, ведь в Украине разрушена значительная часть экономики.

"И это не только о разбомбленных предприятиях и жилье. Это и о заминированных полях и уничтоженной или украденной технике аграриев. На какие деньги все это восстанавливать? Союзники предварительно уже взяли на себя определенные точечные обязательства (по региону, городу, предприятиям, отрасли или т.д.). Но масштабы разрушений огромны",
– подчеркнул эксперт.

Также Голобуцкий добавил, что Украина как государство в течение двух лет живет в долг, и они рано или поздно должны быть оплачены.

"Вариант, когда эти обязательства через легальные финансовые механизмы перебрасывают в Россию, оптимальные для всех заинтересованных сторон",
– добавил Голобуцкий.

По его словам, если Россия откажется оплачивать долги Украины, а скорее всего так и будет, тогда ее просто заставят все выплатить на средства замороженных активов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер МИД России Мария Захарова называет "экономической эскалацией" и "бандитизмом" процедуру обсуждения странами ЕС возможной конфискации российских активов для помощи Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100039960767374
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