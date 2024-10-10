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Голливудская звезда 90-х Стивен Сигал рассказал, кто победит на войне в Украине

Стивен Сигал снова поддержал российского диктатора Владимира Путина.

сегодня, 17:57
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Автор:
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Slava Kot

Бывший американский актер, а ныне спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что Россия победит на войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Голливудская звезда 90-х Стивен Сигал рассказал, кто победит на войне в Украине

Стивен Сигал. Фото из открытых источников

Известный скандальный актер и гражданин РФ Стивен Сигал выразил поддержку России на войне в Украине.

"Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, состоит в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом", — сказал Сигал.

Бывшая звезда Голливуда Стивен Сигал, известный своими ролями в боевиках, а также обладает черным поясом 7 дана из айкидо. С 2014 года открыто поддерживает российское вторжение в Украину и Владимира Путина. Поэтому он попал в базу "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу Украине и международному правопорядку. В 2016 году Путин предоставил Сигалу российское гражданство.

В августе 2022 года Сигал посетил оккупированный Донецк, в том числе Еленовское СИЗО, где произошло массовое убийство украинских военнопленных. В 2023 году актер объявил о планах снять фильм о войне в Украине, в котором обещает показать "всю правду". За лояльность и поддержку Кремля Путин наградил Сигала орденом "Дружбы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Сигал присутствовал на последней инаугурации российского диктатора Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о том, почему Россия скупает голливудских звезд вроде Стивена Сигала. Оказалось, что американский актер стал игрушкой Путина во избежание исков в США.



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