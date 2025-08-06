Годовщина Курской операции: какие месседжи принялся разгонять Кремль

К годовщине начала Курской операции российская пропагандиская машина включилась на полную, активно разгоняя новую волну дезинформации. Кремль выдал указание пропагандистам – очернить ВСУ, представив украинскую армию, как оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

В ЦПД зафиксировали активизацию российской информационной кампании, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины.

В сообщении говорится, что медиа, которые находятся под контролем Кремля, пропагандисты и отдельные чиновники распространяют ряд дезинформационных нарративов, которые имеют целью переложить ответственность за войну на Украину.

В сообщении Центра говорится, что действия ВСУ российская сторона пытается подать как "вероломное вторжение оккупантов на российскую территорию".

Кроме этого, традиционно распространяются фейки о якобы "массовых расстрелах мирных жителей" украинскими военными, "употреблении наркотиков" и "участии иностранных наемников". При этом никакого подтверждения этим заявлениям пропагандисты не предоставляют.

В ЦПД акцентировали, что еще в начале августа предупреждали о вероятной активизации таких информационных атак.

По словам аналитиков, Кремль использует подобные кампании для легитимации своих действий, оправдания продолжения агрессии и искажения реальности.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после года с начала наступления украинских войск на территорию России, украинские силы до сих пор присутствуют на территории Курской области. По его словам, таким образом, войска сковывают часть наступательной группировки РФ.

Александр Сырский в сообщении в Facebook подвел итоги первой годовщины с начала Курской операции. По словам главкома, благодаря боям в Курской области руководство РФ опрокинуло на эти территории значительные резервы, что ослабило российское давление на других участках фронта.



