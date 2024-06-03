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Главный козырь Путина теряет свою силу: Financial Times раскрыло подробности

Журналисты Financial Times отмечают, тот факт, что США и их союзники больше не так обеспокоены ядерными заявлениями России, не означает, что они полностью отвергают угрозу

сегодня, 17:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин предостерег страны НАТО от разрешения Украине использовать западные боеприпасы для нанесения ударов по России. Глава Кремля предупредил о "серьезных последствиях" и заявил, что союзники Украины должны осознавать "маленькую территорию" и "плотное население" многих европейских стран, намекая на применение ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Главный козырь Путина теряет свою силу: Financial Times раскрыло подробности

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Москва также недавно предприняла действия, чтобы подчеркнуть свои угрозы: российские войска проводили ядерные учения недалеко от границы с Украиной.

При этом журналисты обращают внимание, что эти шаги не помешали нескольким странам НАТО, включая США, сделать последний шаг по лестнице эскалации и одобрить использование своего оружия внутри российских границ.

"Этот последний шаг стран НАТО отражает смесь уверенности и нервозности. Положительным моментом является то, что США и их европейские союзники сейчас меньше обеспокоены угрозой того, что Россия станет ядерной, чем 18 месяцев назад", — говорится в материале. 

С другой стороны, отмечают журналисты, западные партнеры Киева также все больше обеспокоены ситуацией на поле боя. Новая готовность позволить Украине нанести ответный удар по артиллерийским позициям и ракетным базам противника – даже, если они находятся на территории самой России — отражает обеспокоенность тем, что Украина постепенно проигрывает войну. В результате западные сторонники Киева чувствуют себя вынужденными терпеть больший уровень риска, чтобы удержать Украину в борьбе.

Отмечается, что готовность Запада принять на себя такой уровень риска представляет собой резкий сдвиг в мышлении после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Тогда страны НАТО нервничали по поводу предоставления Украине какого-либо наступательного оружия.

Предоставление Киеву каждого нового значительного потенциала — ракет дальнего действия, танков, истребителей — сопровождалось длительными, иногда мучительными дебатами на Западе и ядерными угрозами со стороны России. Но каждый раз, когда страны НАТО переступали порог, Кремлю не удавалось реализовать свои ядерные угрозы. И это облегчило западному альянсу сделать следующий шаг.

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Источник: https://www.ft.com/content/cd915be3-f065-4513-a549-0fcd03fabddd
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