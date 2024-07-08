Главный фактор, который указывает на близкое завершение войны: что спешат сделать россияне

Война в Украине продолжается, но в последнее время значительно участились разговоры о переговорах. К тому же, как заявил у себя в Telegram народный депутат и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, расходы на безопасность и оборону: в 2025 году составят – 2,2 трлн грн, в 2026 – 1,6 трлн грн, 2027 – 1,5 трлн грн. Украина будет сокращать расходы на оборону. Значит ли это, что война скоро закончится? С чем спешат россияне? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Запускается "базовый сценарий"

Член Национального инвестиционного совета, советник президента Украины по экономическим вопросам (2019-2024) Олег Устенко в эфире канала "КИЕВ24" рассказал, что Украина входит в базовый сценарий, который предполагает, что расходы будут уменьшены.

"Это (сокращение расходов на оборону – ред.) базируется на том, что война заканчивается, а, когда война заканчивается, точнее сказать, когда горячая фаза войны заканчивается, когда горячей фазы войны нет, то уже и понятно, что все расходы на армию, на безопасность и оборону могут быть уменьшены. Если это не заканчивается, то, соответственно, расходы будут оставаться на высоком уровне. Но сейчас это то, что называется "базовый сценарий". Вот в базовом сценарии предполагается, что затраты будут уменьшены", – объяснил Устенко.

И, кстати, если посмотреть в эту закладываемую бюджетную декларацию, то по словам эксперта, уже и экономический рост там идет более высокими темпами.

"Опять же, почему идет более высокими темпами экономический рост по сравнению с нынешними годами, потому что в поствоенный период времени можно ожидать большего роста, идет уменьшение дефицита государственного бюджета. То есть там меняются вообще все параметры", — отметил Устенко.

Серьезные задачи сейчас стоят по стабилизации ситуации

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала Еспресо рассказал, что российские оккупанты стремятся перерезать трассу Покровск-Константиновка. Это усложнит обеспечение ВСУ на восточном фронте.

По его словам, враг стремится перерезать трассу, по которой украинская армия обеспечивает деятельность своих сил и средств на многих участках восточного фронта.

"Очевидно, что врагу важно это. Он стремится взять ее под огневой контроль на первом этапе. Далее, если удастся перерезать эту автомобильную магистраль, украинская армия будет испытывать определенные сложности со своевременным и полноценным обеспечением наших защитников, которые действуют в районе Часового Яра. Это серьезный вызов, серьезные задачи сейчас стоят по стабилизации ситуации", — считает эксперт.

Он также отметил, что новоназначенный командующий Объединенных сил ВСУ Андрей Гнатов сейчас сталкивается с серьезными проблемами — в частности, это заключается в стабилизации линии боевого соприкосновения, поскольку решения, принятые ранее, не способствовали стабилизации ситуации, при этом враг имеет тактическое преимущество, "но мы должны понимать, что этим летом он сосредоточит все свои усилия на захвате территорий Донецкой области, несмотря на большие потери".

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят заявления Зеленского: каков будет формат переговоров с РФ.



