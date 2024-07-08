Главный фактор, который указывает на близкое завершение войны: что спешат сделать россияне

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Кравцев Сергей
Война в Украине продолжается, но в последнее время значительно участились разговоры о переговорах. К тому же, как заявил у себя в Telegram народный депутат и член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, расходы на безопасность и оборону: в 2025 году составят – 2,2 трлн грн, в 2026 – 1,6 трлн грн, 2027 – 1,5 трлн грн. Украина будет сокращать расходы на оборону. Значит ли это, что война скоро закончится? С чем спешат россияне? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Член Национального инвестиционного совета, советник президента Украины по экономическим вопросам (2019-2024) Олег Устенко в эфире канала "КИЕВ24" рассказал, что Украина входит в базовый сценарий, который предполагает, что расходы будут уменьшены.
И, кстати, если посмотреть в эту закладываемую бюджетную декларацию, то по словам эксперта, уже и экономический рост там идет более высокими темпами.
Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала Еспресо рассказал, что российские оккупанты стремятся перерезать трассу Покровск-Константиновка. Это усложнит обеспечение ВСУ на восточном фронте.
По его словам, враг стремится перерезать трассу, по которой украинская армия обеспечивает деятельность своих сил и средств на многих участках восточного фронта.
Он также отметил, что новоназначенный командующий Объединенных сил ВСУ Андрей Гнатов сейчас сталкивается с серьезными проблемами — в частности, это заключается в стабилизации линии боевого соприкосновения, поскольку решения, принятые ранее, не способствовали стабилизации ситуации, при этом враг имеет тактическое преимущество, "но мы должны понимать, что этим летом он сосредоточит все свои усилия на захвате территорий Донецкой области, несмотря на большие потери".
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